Wiener Börse (Nachmittag) - ATX verliert 0,57 Prozent

Die Wiener Börse hat sich am Mittwochnachmittag mit schwächerer Tendenz präsentiert. Der ATX gab 0,57 Prozent auf 5.100,47 Punkte ab, nachdem der heimische Leitindex am Vortag auf Schlusskursbasis noch ein neues Rekordhoch markiert hatte. An den europäischen Leitbörsen gab es zur Wochenmitte ebenfalls mehrheitlich Kursrückgänge zu sehen. Marktbeobachter verwiesen auf international zurückhaltende Akteure vor der Bekanntgabe der US-Leitzinsentscheidung am Abend.

Mit der Fed-Zinsentscheidung steht am Abend international ein Highlight im Kalender, schrieben die Helaba-Analysten in ihrem Tageskommentar. Die US-Notenbank agiert unter erhöhter Unsicherheit, nicht nur weil die zukünftigen Entwicklungen schwer vorhergesagt werden können, sondern weil noch immer Unklarheit über den Zustand der US-Volkswirtschaft herrscht, formulierten die Experten weiter.

Auf Unternehmensebene lag am heimischen Aktienmarkt eine dünne Meldungslage vor. Verbund-Papiere schwächten sich um 2,4 Prozent ab. Der Stromversorger hat nun die Reparaturpläne für die beiden Anfang November ausgefallenen Pumpspeicherkraftwerke in Kaprun vorgelegt. Der wirtschaftliche Schaden durch den Ausfall von Limberg I und die verzögerte Inbetriebnahme von Limberg III soll sich auf 40 bis 60 Mio. Euro belaufen und das Konzernergebnis vor allem im Geschäftsjahr 2026 belasten.

Von Analystenseite meldete sich die Erste Group und revidierte ihr Kursziel für die DO&CO-Aktie von 217,5 auf 255,0 Euro merklich nach oben. Zudem wurde die Kaufempfehlung "Buy" für die Titel des Cateringunternehmens bestätigt. Die DO&CO-Anteilsscheine zeigten sich mit minus zwei Prozent auf 191,0 Euro.

Zudem meldete sich Warburg Research zur Porr und Polytec. Für die Porr-Aktie wurde das Anlagevotum "Buy" bestätigt und auch das Kursziel bei 37 Euro unverändert belassen. Die Papiere des Baukonzerns tendierten mit einem Abschlag von 3,1 Prozent bei 31,05 Euro.

Auch für die Polytec-Titel wurde die Empfehlung mit "Buy" bekräftigt mit weiterhin einem Kursziel von 4,9 Euro. Die Titel des Automobilzulieferers gewannen 1,8 Prozent auf 3,32 Euro. In der Früh wurde zudem bekannt, dass Polytec sein operatives Geschäft im Vereinigten Königreich an die britische WHS-Gruppe verkauft hat. Im Rahmen des Deals sollen der operative Betrieb und die dafür notwendigen Sachanlagen an den Käufer übertragen werden, die Grundstücke und Gebäude bleiben im Besitz der Polytec und werden vermietet. Über den Kaufpreis sei Stillschweigen vereinbart worden.

Im Technologiebereich kamen AT&S-Titel um 2,2 Prozent zurück. Im zu Ende gehenden Börsenjahr 2025 ist die Aktie des Leiterplattenherstellers mit einer Performance von mehr als 155 Prozent Jahresgewinn einer der Spitzenwerte. Nur die Frequentis-Titel gewannen heuer bis dato mit plus 162 Prozent etwas mehr.

Vienna Insurance Group (VIG) gaben 0,9 Prozent nach. Der Versicherungskonzern holt sich für das Ukraine-Geschäft die International Finance Corporation (IFC) als Partner an Bord. Das Weltbank-Tochterunternehmen beteiligt sich im Rahmen einer Kapitalerhöhung mit jeweils rund 20 Prozent an den ukrainischen Nichtlebensversicherern USG und Kniazha. Mit dem frischen Kapital sollen Produktportfolios erweitert und die Digitalisierung vorangetrieben werden.

ISIN AT0000999982