Wiener Börse (Nachmittag) - ATX verliert 0,64 Prozent

Die Wiener Börse hat am Dienstagnachmittag weiter schwach tendiert. Der ATX notierte gegen 14.30 Uhr um 0,64 Prozent tiefer bei 3.340,23 Punkten. Für den ATX Prime ging es um 0,59 Prozent auf 1.675,72 Zähler bergab.

Die Inflation ist als Thema wieder in den Vordergrund gerückt, schrieben die Experten der Helaba bereits in der Früh. "Der jüngste Anstieg im Ölpreis bringt die Inflationsangst durch steigende Energiepreise wieder zurück auf die Agenda", konstatierte Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets. Die Ölpreise sind am Dienstag auf den höchsten Stand seit gut zwei Monaten geklettert.

Bereits am Montag sind die Erwartungen auf eine stärkere geldpolitische Straffung nach Preisdaten aus Deutschland und Spanien deutlich gestiegen. Am Dienstag wurde dann bekannt, dass in der Eurozone die Teuerungsrate im Mai auf 8,1 Prozent gestiegen ist. In Österreich lag die Jahresinflationsrate im Mai bei 8,0 Prozent, wie die Statistik Austria in einer Schnellschätzung ermittelte.

Die Strabag stand nach Quartalszahlen im Fokus. Österreichs größter Baukonzern hat seine Bauleistung heuer im ersten Quartal in einem herausfordernden Marktumfeld kräftig gesteigert. Dank günstigen Bauwetters erhöhte sich der Wert gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 12 Prozent auf 3,1 Mrd. Euro und erreichte damit wieder das Niveau von 2019, also vor der Pandemie, wie das Unternehmen bekannt gab. Trotzdem gaben die Titel um 0,5 Prozent nach.

spo/ger

ISIN AT0000999982