Wiener Börse (Nachmittag) - ATX verliert 0,64 Prozent

Der ATX an der Wiener Börse hat sich am Mittwoch im Nachmittagshandel, belastet vom Dividendenabschlag der OMV-Aktie, mit schwächerer Tendenz gezeigt. Der heimische Leitindex gab 0,64 Prozent auf 4.395,27 Punkte nach.

Die Titel des Öl-, Gas- und Chemieunternehmens rutschten optisch starke 9,5 Prozent bzw. 4,58 Euro ab. Bereinigt um den Dividendenabschlag in Höhe von 4,75 Euro würden die Papiere im Plus notieren und der ATX würde ein positives Vorzeichen aufweisen. Der ATX Total Return, bei dem wie beim deutschen DAX die Dividendenausschüttungen miteinberechnet werden, legte 0,19 Prozent zu.

An den europäischen Leitbörsen ging es mit den Aktienkursen nach oben. Die vorbörslichen Indikatoren für die Eröffnung an der Wall Street lassen leichte Zuwächse erwarten. Die veröffentlichten US-Arbeitsmarktdaten verfehlten aber deutlich die Prognosen und drückten etwas auf die Aktienkurse. Im Blickfeld steht zudem bereits der morgige Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB). Marktteilnehmer erwarten mehrheitlich eine nächste Zinssenkung der EZB.

Am heimischen Aktienmarkt rückte zudem voestalpine mit einer Zahlenvorlage ins Blickfeld der Akteure. Die voest-Papiere reagierten mit plus 3,9 Prozent. Die Analysten der Erste Group bewerteten das Zahlenwerk als gemischt. Der Ausblick wurde als im Rahmen der Erwartungen eingestuft. Auch die Baader Bank sah vorbörslich in den vorgelegten Ergebnissen keinen Kurstreiber.

Das schwierige wirtschaftliche Umfeld schlägt auch auf das Ergebnis des Stahlkonzerns voestalpine durch. Der Umsatz sank im Geschäftsjahr 2024/25 um 1 Mrd. Euro auf 15,7 Mrd. Euro. Der Gewinn unter dem Strich verkleinerte sich auf 178,6 Mio. Euro, nach 207,1 Mio. im Vorjahr. Die Dividende soll nun von 70 auf 60 Cent je Aktie gekappt werden. Die Talsohle sieht das Management aber erreicht. Für das laufende Geschäftsjahr 2025/26 rechnet die Konzernleitung "aus heutiger Sicht" mit einem leicht verbesserten EBITDA zwischen 1,4 und 1,55 Mrd. Euro.

Die Erste Group stufte die Porr-Aktie von "Buy" auf "Accumulate" zurück. Das Kursziel für die Papiere des Baukonzerns wurde hingegen von 31,5 auf 34,2 Euro nach oben revidiert. Die Porr-Anteilsscheine tendierten mit minus 3,4 Prozent auf 28,5 Euro.

Die schwergewichteten Banken gaben einheitlich nach. BAWAG verbilligten sich um 1,3 Prozent. Erste Group fielen um 0,4 Prozent und Raiffeisen Bank International wiesen einen Kursrückgang in Höhe von 0,9 Prozent auf.

Deutlich nach oben ging es bei Palfinger. Die Aktie des Kranherstellers kletterte um 7,2 Prozent hoch.

