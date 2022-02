Wiener Börse (Nachmittag) - ATX verliert 0,75 Prozent

Die Wiener Börse hat sich am Donnerstagnachmittag schwächer gezeigt. Der ATX notierte gegen 14.30 Uhr mit einem Abschlag von 0,75 Prozent bei 3.918,49 Punkten. Auch an den europäischen Leitbörsen überwogen im Verlauf die negativen Vorzeichen. Die Aussicht auf Verluste an der Wall Street trübte die Stimmung europaweit etwas ein.

Die veröffentlichten US-Konjunkturnachrichten verfehlten zudem die Erwartungen. Sowohl die Arbeitsmarktdaten als auch das Geschäftsklima in der US-Region Philadelphia lag unter den Prognosen der Volkswirte.

Zudem verhalten sich die Anleger international wegen dem Ukraine-Russland-Konflikt weiterhin zurückhaltend. Die US-Regierung stufte zuletzt den von Moskau angekündigten Teilabzug russischer Truppen zur Entspannung des Ukraine-Konflikts als Falschinformation ein und geht stattdessen von einem weiteren Ausbau der Militärpräsenz aus. Die Nervosität an den Finanzmärkten ist nach Einschätzung der Helaba-Analysten deswegen weiterhin groß.

In Wien wiesen die schwergewichteten Bankenwerte einheitlich negative Vorzeichen auf. Die Aktionäre der Raiffeisen Bank International mussten ein Minus in Höhe von 1,1 Prozent verbuchen. Bawag verbilligten sich um deutliche 2,4 Prozent und Erste Group kamen ebenfalls um 1,1 Prozent zurück.

Unter den weiteren Schwergewichten büßten OMV-Anteilsscheine 1,8 Prozent an Kurswert ein. voestalpine schwächten sich um 1,5 Prozent ab und Andritz bauten auch ein Minus von 1,5 Prozent. In der Gunst der Investoren standen hingegen die Aktien der Energieversorger. Verbund-Titel steigerten sich um starke 2,9 Prozent und EVN gewannen 0,4 Prozent.

Die AMAG-Aktie gab nach Zahlenvorlage 0,3 Prozent ab. Deutlich höhere Aluminiumpreise sowie ein Anstieg bei den Absatzmengen haben dem Aluminiumkonzern im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatz- und Gewinnsprung beschert. Die Analysten der Erste Group schreiben, dass im 4. Quartal das operative Ergebnis EBITDA die Prognosen aber verfehlt hatte.

DO&CO-Papiere ermäßigten sich nach der Ergebnispräsentation um 0,3 Prozent. Das Cateringunternehmen erholt sich mehr und mehr von den Folgen der Coronakrise. In den ersten drei Quartalen des Geschäftsjahres 2021/2022 stieg der Umsatz kräftig um rund 160 Prozent auf 494,98 Mio. Euro. Das Konzernergebnis, das im Jahr davor noch mit 35,55 Mio. Euro negativ war, lag nun bei 14,04 Mio. Euro.

Zumtobel legten nach einer neuen Expertenmeinung um 2,4 Prozent auf 86 Euro zu. Die Analysten der Berenberg Bank haben ihr Kursziel für die Aktien des Vorarlberger Leuchtenherstellers von 9,2 auf 9,5 Euro nach oben gesetzt. Das Anlagevotum "Hold" wurde hingegen unverändert belassen.

ste/sto

ISIN AT0000999982