Wiener Börse (Nachmittag) - ATX verliert 1,05 Prozent

Die Wiener Börse hat sich am Donnerstagnachmittag tiefer präsentiert. Der heimische Leitindex ATX gab bis 14.25 Uhr um 1,05 Prozent auf 3.294,59 Einheiten ab. An den europäischen Leitbörsen gab es im Verlauf überwiegend leichte Kursabschläge zu sehen. Handelsimpulse könnte nun die Stimmung an der Wall Street liefern. International stehen unverändert die Entwicklungen im Russland-Ukraine-Krieg im Fokus.

Politisch steht am Donnerstag vor allem das Gipfeltreffen der NATO, der Siebener-Gruppe wichtiger Industrieländer (G-7) und der Europäischen Union (EU) im Fokus - heute wollen die Staats- und Regierungschefs über weitere Sanktionen gegen Russland entscheiden.

Am heimischen Aktienmarkt steht unter den Schwergewichten die OMV-Aktie mit einem Abschlag von 3,8 Prozent unter Verkaufsdruck. Auch bei den Banken überwiegen die negativen Vorzeichen. Während die Aktionäre der Raiffeisen Bank International ein Minus in Höhe von 1,7 Prozent verbuchen mussten, verbilligten sich Bawag-Titel ebenfalls um 1,7 Prozent. Erste Group konnten hingegen um 0,6 Prozent zulegen.

Im Technologiebereich schwächten sich AT&S um 3,6 Prozent ab. Die Papiere des Anlagenbauers Andritz fielen um 2,4 Prozent.

CA Immo-Titel gaben 1,4 Prozent ab. Nach dem Rekordjahr 2021 mit dem bisher höchsten Nettogewinn hält sich das Immobilienunternehmen noch mit einem konkreten Ausblick auf 2022 noch zurück. Wie im Vorjahr wegen Corona folgt der erst später. Mögliche Folgen des Russland-Ukraine-Kriegs beobachtet man laufend, hieß von Unternehmensseite.

Palfinger sanken um 0,8 Prozent auf 24,3 Euro. Der Salzburger Kranhersteller hat auf seiner Hauptversammlung die für das Geschäftsjahr 2021 angekündigte Dividendenausschüttung von 0,77 Euro je Aktie beschlossen. Im Jahr 2019 zahlte der Konzern 0,35 Euro je Aktie aus, 2020 waren es 0,45 Euro.

Zudem haben die Analysten der Berenberg Bank ihr Kursziel für die Aktien von Palfinger von 37,0 auf 32,50 Euro gesenkt. Die Anlageempfehlung "Buy" wurde unverändert beibehalten. Der Hebevorrichtungs-Hersteller hatte vor wenigen Tagen eine Gewinnwarnung abgesetzt - die Berenberg Bank hat als Reaktion darauf ihre Schätzungen für das Betriebsergebnis (EBIT) nach unten revidiert und auch das Kursziel neu berechnet.

ste/sto

ISIN AT0000999982