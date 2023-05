Wiener Börse (Nachmittag) - ATX verliert 1,09 Prozent

Die Wiener Börse hat sich am Dienstagnachmittag mit Abgaben präsentiert. Der heimische Leitindex ATX verlor um kurz nach 14.30 Uhr 1,09 Prozent auf 3.141,69 Einheiten. Die mit Dividendenabschlag gehandelten Papiere der Erste Group, die um knapp drei Prozent nachgaben, belasteten das Aktienbarometer. Der ATX Total Return (TR), der zusätzlich Dividenden berücksichtigt, konnte hingegen um 0,13 Prozent auf 6.829,34 Einheiten leicht zulegen.

Nachdem am Vormittag die ZEW-Umfrage aus Deutschland im Fokus gestanden hatte und nach Auffassung des VP-Volkswirten Thomas Gitzel der deutschen Wirtschaft eine Rezession bevorstehe, richtete sich die Aufmerksamkeit am Nachmittag auf US-Einzelhandelsdaten. So stiegen die Erlöse im amerikanischen Einzelhandel im April um 0,4 Prozent gegenüber dem Vormonat und somit schwächer, als von Experten prognostiziert wurde. Im weiteren Verlauf werden noch Daten aus der Industrie erwartet.

Unter den Einzelwerten standen hierzulande am Dienstag zwei Zahlenvorlagen im Fokus. So blickt der Flughafen Wien auf ein starkes erstes Quartal 2023 zurück. Der Umsatz legte im Jahresvergleich von 110,9 auf 180,4 Mio. Euro zu, das Betriebsergebnis (Ebit) erhöhte sich von 12,4 auf 34,8 Mio. Euro, das Periodenergebnis stieg von 6,7 auf 25 Mio. Euro. Die Titel des Flughafens stiegen zuletzt um leichte 0,1 Prozent.

Das Konzernergebnis von AT&S stieg unterdessen im schiefen Geschäftsjahr 2022/23 um ein Drittel auf 137 Mio. Euro. Hier verloren die Aktien 1,2 Prozent. Laut den Experten der Erste Group dürfte das heurige Geschäftsjahr für den Leiterplattenhersteller ein Übergangsjahr sein.

Darüber hinaus wurde am Vorabend bekannt gegeben, dass die EVN beabsichtigt, die Dividende für das Geschäftsjahr 2022/23 hinaufzusetzen. Zu der Basisdividende von zumindest 52 Cent je Aktie sollen Aktionäre eine Sonderdividende von 62 Cent je Aktie erhalten, geht aus einer Mitteilung des Versorgers hervor. Die Papiere gaben dennoch nach und zwar um 1,8 Prozent.

Die Analysten der Baader Bank haben unterdessen sowohl ihre Anlageempfehlung "Buy" als auch das Kursziel von 40 Euro für die voestalpine-Aktie bestätigt. Baader-Analyst Christian Obst erwartet für das am 7. Juni anstehende Jahresergebnis 2022/23 ein solides Zahlenwerk. Die voest-Aktien sanken zuletzt um 0,4 Prozent auf 30,44 Euro.

sto/mik

ISIN AT0000999982