Wiener Börse (Nachmittag) - ATX verliert 1,24 Prozent

Die Wiener Börse hat sich am Mittwochnachmittag klar im Minus präsentiert. Der ATX gab bis 14.20 Uhr um 1,24 Prozent auf 3.119,62 Punkte ab, nachdem er zuvor drei klare Gewinntage in Folge absolviert hatte. Auch an den europäischen Leitbörsen wurde der jüngste Erholungsschub gestoppt.

In Wien rückten in der laufenden Berichtssaison auf Unternehmensebene voestalpine, FACC und Addiko Bank mit präsentierten Geschäftszahlen in den Fokus. Die Papiere von voest reagierten mit einem Minus von 1,6 Prozent. Der Stahlkonzern hat im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2022/23 einen kräftigen Gewinnsprung hingelegt.

Dank einer "sehr guten Nachfrage" in den meisten Marktsegmenten und dem "hohen Preisniveau" der hauseigenen Produkte stieg das Ergebnis nach Steuern gegenüber der Vorjahresperiode in einem "tendenziell negativen Umfeld" um 47 Prozent auf 715 Mio. Euro. Die Analysten von der Baader Bank schrieben von einem Rekordergebnis leicht über den Erwartungen. Die Experten von der Erste Group bewerteten das Zahlenwerk als im Rahmen der vorläufigen Ergebnisse.

Der Luftfahrtzulieferer FACC ist im dritten Quartal operativ in die roten Zahlen gerutscht. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) belief sich auf minus 1,9 Mio. Euro. Der Gesamtumsatz betrug 149,5 Mio. Euro, ein Plus von 26,6 Prozent gegenüber dem dritten Quartal 2021. Die Erste Group bewertete den Ebit-Ausweis als unter den Prognosen, die Umsatzentwicklung überraschte im abgelaufenen Jahresviertel aber positiv. Die FACC-Titel zeigten sich mit einem Kursabschlag von 2,5 Prozent.

Die auf Geschäft in Zentral- und Osteuropa spezialisierte Addiko Bank hat in den ersten neun Monaten den Nettogewinn auf 19,6 Mio. Euro verdoppelt, nach 9,6 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum. Die Erste-Analysten schrieben von einer positiven Entwicklung. Der Ausblick für das Gesamtjahr wurde bestätigt. Die Addiko-Papiere verbilligten sich nach Zuwächsen im Frühhandel nun um 0,9 Prozent.

Von Analystenseite revidierte die Deutsche Bank ihr Kursziel für die Andritz-Aktie von 61 auf 63 Euro nach oben. Das Anlagevotum "Buy" für den Anlagenbauer wurde gleichzeitig unverändert belassen. Die Andritz-Anteilsscheine gaben nach den jüngsten Zuwächsen um 1,1 Prozent auf 51,95 Euro nach.

Zudem meldete sich die Baader Bank und kappte ihr Kursziel für die Semperit-Aktie von 45 auf 30 Euro. Die Kaufempfehlung "Buy" wurde hingegen bestätigt. Die Aktie von Semperit gab um 2,6 Prozent auf 20,5 Euro nach.

Für Rosenbauer bekräftigten die Baader-Experten ebenfalls ihr Votum "Buy" mit einem unveränderten Kursziel von 42 Euro. Beim Feuerwehrausrüster gab es ein Plus von 0,6 Prozent auf 33,8 Euro zu sehen.

Verbund-Papiere gewannen 2,5 Prozent auf 80,6 Euro. Hier haben die Analysten der Credit Suisse ihre Kursziel für die Aktien des Stromerzeugers leicht von 73 auf 74 Euro nach oben revidiert. Die Anlageempfehlung "Underperform" wurde nicht geändert.

Unter Verkaufsdruck standen die schwergewichteten Banken und lasteten damit merklich auf dem ATX. Erste Group verbilligten sich um 2,7 Prozent. Raiffeisen Bank International kamen 3,1 Prozent zurück. BAWAG gaben etwas moderater um 0,9 Prozent nach.

