Wiener Börse (Nachmittag) - ATX verliert 1,49 Prozent

Die Wiener Börse hat sich am Montagnachmittag weiterhin schwächer gezeigt. Für Abwärtsdruck sorgte der schwache Handelsschluss an der Wall Street am Freitag. Dort war der S&P-500 um mehr als drei Prozent tiefer aus dem Handel gegangen, der Nasdaq Composite um mehr als vier Prozent.

Nachdem der heimische Leitindex ATX am Vormittag kurzzeitig wegen eines "Flash Crashs" an der Stockholmer Börse binnen Minuten um fast vier Prozent abgesackt war, notierte das Aktienbarometer gegen 14.00 Uhr zuletzt mit minus 1,49 Prozent bei 3.237,10 Punkten. Der ATX Prime verlor indes 1,42 Prozent auf 1.629,81 Zähler.

Der Ausverkauf in Schweden scheine nicht auf eine spezielle Schlagzeile zurückzugehen, sagte Martin Munk, Aktienexperte der Jyske Bank. In den Minuten des "Flash Crashs" habe er zahlreiche Anrufe von besorgten und irritierten Kunden erhalten. "Da hat wohl ein Anleger die Börsenweisheit 'Sell in May and go away' (Verkaufe im Mai und ziehe Dich zurück) zu wörtlich genommen", witzelte ein Aktienhändler. Ein anderer Börsianer tippte auf eine Kaskade automatisierter Verkäufe.

Mit Blick auf mögliche konjunkturelle Impulsgeber steht die neue Handelswoche ganz im Zeichen der Geldpolitik der Federal Reserve. Vor diesem Hintergrund dürften am Montag Stimmungsdaten aus der US-Wirtschaft in den Vordergrund rücken. So wird am Nachmittag der ISM-Index des Verarbeitenden Gewerbes veröffentlicht.

Branchenseitig ging es bei den wichtigen Banken-Aktien in Wien nach unten. Erste Group verloren 0,2 Prozent und BAWAG 1,7 Prozent. Raiffeisen gaben um 2,8 Prozent nach. Addiko sackten um 4,1 Prozent hinab. Bei den Öltiteln büßten OMV zuletzt 0,1 Prozent ein. Dass der Brent-Kurs am heutigen Handelstag klar nachgab, konnte bisher nicht stark belasten.

Ex-Dividende werden am heutigen Handelstag Semperit und Verbund gehandelt. Erstere gaben um 3,5 Prozent nach, die Titel legten allerdings bereinigt um den Dividende-Abschlag um 3,2 Prozent zu. Verbund verloren 4,0 Prozent. Rechnete man den Dividende-Abschlag heraus, sanken die Anteilsscheine um 3,1 Prozent.

Die Analysten von Warburg Research haben indes nach den Quartalszahlen zum ersten Vierteljahr das Kursziel der Andritz-Aktie von 54 auf 58 Euro angehoben. Gleichzeitig wurde vom zuständigen Experten Cansu Tatar die "Buy"-Empfehlung bestätigt. Die Papiere büßten zuletzt 1,8 Prozent auf rund 40 Euro ein.

Die Analysten von Warburg Research haben ihre Kaufempfehlung "Buy" für die Aktien der Porr nach der jüngsten Zahlenvorlage des Baukonzerns unterdessen zwar bestätigt. Das Kursziel wurde vom Analysten Jonas Blum allerdings leicht von 21,00 auf 20,00 Euro gesenkt. Kurzfristige Unsicherheiten stellten die Experten der Warburg in den Vordergrund. Porr notierten zuletzt prozentuell unverändert 12,1 Euro.

sto/ste

ISIN AT0000999982