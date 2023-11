Wiener Börse (Nachmittag) - ATX verliert 1,5 % - OMV, Verbund schwach

--------------------------------------------------------------------- KORREKTUR-HINWEIS In APA0268 vom 07.11.2023 muss es im ersten Satz richtig heißen: .. am Dienstagnachmittag (nicht: am Montagnachmittag) ---------------------------------------------------------------------

Die Wiener Börse hat sich am Dienstagnachmittag schwach gezeigt. Der ATX hielt gegen 14.15 Uhr mit einem Minus von 1,45 Prozent bei 3.153,37 Punkten. Der breiter gefasste ATX Prime fiel um 1,57 Prozent auf 1.581,57 Zähler. Auch an anderen Börsen in Europa ging es nach unten, allerdings etwas moderater. Für verhaltene Börsenstimmung sorgte weiter die Lage im Nahen Osten. Belastet wurden die Märkte zudem von schwach ausgefallenen Wirtschaftsdaten aus China und Europa.

Aktuelle Zahlen aus China zeigten eine deutliches Schrumpfen des Außenhandels, insbesondere die Exportwirtschaft zeigte Schwäche. Zudem lagen die Daten zur deutschen Industrieproduktion unter den Erwartungen.

Deutsche Unternehmen haben ihre Produktion im September überraschend kräftig gedrosselt und stellten um 1,4 Prozent weniger her als im Vormonat. "Wir gehen davon aus, dass die Produktion auch in den kommenden Monaten im Trend fallen und dazu beitragen wird, dass die deutsche Wirtschaft im Winterhalbjahr weiter leicht schrumpft", schreiben die Analysten der Commerzbank in einer ersten Reaktion.

Im Fokus stand am Dienstag auch weiter die laufende Ergebnisberichtssaison. Quartalszahlen gab es in der Früh von Mayr-Melnhof (MM). Der Verpackungshersteller musste in den ersten neun Monaten 2023 zwar einen Ergebniseinbruch hinnehmen, die Zahlen waren aber dennoch etwas besser ausgefallen als erwartet, so die Erste Group-Analysten. An der Börse wirkten sich die Zahlen nicht merklich aus, Mayr-Melnhof-Aktien notierten am Nachmittag mit einem knappen Minus von 0,2 Prozent.

OMV-Aktien kamen um 3,5 Prozent zurück und gaben damit einen Teil ihrer starken Vortagesgewinne wieder ab. Am Montag hatten die Ölaktien knapp 5 Prozent zugelegt, nachdem die Agentur Bloomberg mit Verweis auf Insider von einem baldigen Abschluss der Verhandlungen rund um den Zusammenschluss der OMV-Tochter Borealis und dem ADNOC/Borealis-Joint-Venture Borouge berichtet hat.

Auch einige andere ATX-Schwergewichte zeigten sich am Nachmittag schwach. Aktien des Verbunds verloren bei hohem Volumen 3,5 Prozent. Noch stärker unter Druck kamen Lenzing. Die Aktien des Faserherstellers waren mit einem Minus von 6,3 Prozent das Schlusslicht im prime market.

ISIN AT0000999982