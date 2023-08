Wiener Börse (Nachmittag) - ATX verliert im Verlauf 0,6 Prozent

Die Wiener Börse hat sich heute, Dienstag, am Nachmittag mit schwächerer Tendenz gezeigt. Der ATX wurde um 14.15 Uhr mit 3.129,48 Punkten errechnet, das ist ein Minus von 0,60 Prozent. Der ATX Prime notierte mit einem Minus von 0,54 Prozent bei 1.586,49 Zählern.

Der ATX weitete seine Abschläge am frühen Nachmittag noch etwas aus. Marktbeobachter sprachen aber von einem feiertagsbedingt ruhigen und umsatzschwachen Geschäft. Auch das europäische Umfeld zeigte sich einheitlich im Minus.

Begründet wurden die Kursverluste am Markt vor allem von enttäuschenden Wirtschaftsdaten aus China. Sowohl die Industrieproduktion als auch die Einzelhandelsumsätze blieben hinter den Prognosen der Analysten zurück. Allerdings reagierte die chinesische Notenbank und senkte die Zinsen überraschend.

Die Konjunkturerwartungen von Finanzexperten in Deutschland haben sich im August hingegen überraschenderweise aufgehellt. Das Stimmungsbarometer des Forschungsinstituts ZEW stieg gegenüber dem Vormonat um 2,4 Punkte auf minus 12,3 Zähler. Analysten hatten mit einer erneuten Verschlechterung auf im Schnitt minus 14,9 Punkte gerechnet. Die Bewertung der Konjunkturlage in Deutschland verschlechterte sich hingegen stark.

Im weiteren Verlauf stehen in den USA unter anderem noch der Empire-State-Index sowie die US-Einzelhandelsumsätze zur Veröffentlichung an.

Marinomed führten die Verliererliste im prime market mit einem Abschlag von 2,4 Prozent an. Porr kamen nach den klaren Vortagesgewinnen um 1,3 Prozent zurück. DO & CO schwächten sich um 1,2 Prozent ab.

Bei den Versorgern mussten Verbund ein Minus von gut einem Prozent verbuchen. EVN notierten um 0,7 Prozent tiefer. Aktien der OMV notierten im Öl-Sektor um 0,9 Prozent schwächer, während Schoeller-Bleckmann leicht um 0,2 Prozent fielen.

Auch die im ATX schwer gewichteten Bankaktien zeigten sich einheitlich mit negativen Vorzeichen. Raiffeisen büßten 12 Prozent ein. BAWAG und Erste Group gaben jeweils um rund 0,7 Prozent nach.

Wienerberger konnten sich um 0,8 Prozent auf 26,20 Euro verbessern. Die Analysten der Berenberg Bank haben ihre Kaufempfehlung "Buy" nach der jüngsten Zahlenvorlage des Baustoffkonzerns bestätigt. Auch das Kursziel in Höhe von 35,00 Euro wurde unverändert beibehalten.

ISIN AT0000999982