Wiener Börse (Nachmittag) - ATX verliert nach Vortagesrally 1,21%

Die Wiener Börse hat sich am Donnerstagnachmittag klar im Minus gezeigt. Der ATX büßte 1,21 Prozent auf 3.157,51 Punkte ein. Marktbeobachter verwiesen auf eine Gegenbewegung auf die massiven Kursgewinne am Vortag. Am Mittwoch hatte der ATX im Zuge eines rasanten Erholungsschubes auf die vorangegangenen Verluste wegen des Ukraine-Russland-Krieges um beachtliche mehr als sieben Prozent zugelegt.

Auch die europäischen Leitbörsen gaben nach den satten Zuwächsen am Vortag nun merklich nach. Die Entscheidung der EZB, die Leitzinsen auf einem Rekordtief zu belassen, lieferte am Berichtstag kaum Auswirkungen. Zudem gab es zum laufenden Angriff Russlands auf die Ukraine keine positiven Nachrichten. Das erste Treffen der Außenminister von Russland und der Ukraine seit Kriegsbeginn hat keine wesentlichen Fortschritte gebracht.

In Wien kamen die schwergewichteten Banken nach dem Höhenflug am Vortag wieder klar zurück. Erste Group verbilligten sich um 3,6 Prozent, nachdem die Titel am Mittwoch um satte 13,4 Prozent hochgesprungen waren. Raiffeisen Bank International gaben 4,5 Prozent nach. Hier betrug der Kursgewinn am Vortag beachtliche 17,3 Prozent.

Unter den weiteren Schwergewichten fielen Andritz um 2,8 Prozent. Wienerberger fielen um zwei Prozent, nachdem die Aktie des Ziegelherstellers zur Wochenmitte um etwas mehr als zehn Prozent gewonnen hat. OMV legten hingegen um 0,3 Prozent zu. Verbund-Anteilsscheine gewannen 1,1 Prozent.

Die Lenzing-Aktie präsentierte sich nach Zahlenvorlage mit minus 3,5 Prozent. Trotz der Kostenanstiege bei Energie, Rohstoffen und Logistik hat der oberösterreichische Faserhersteller seine Ergebnisse im abgelaufenen Jahr deutlich verbessert. Der Jahresüberschuss betrug 127,7 Mio. Euro, nach einem Fehlbetrag von 10,6 Mio. Euro im Jahr davor. Die Analysten der Erste Group bewerteten die Viertquartalszahlen als im Rahmen der Erwartungen.

Bei dünnen Handelsumsätzen gewannen die Rosenbauer-Anteilsscheine 5,7 Prozent. Am anderen Ende der Kursliste büßten Warimpex-Titel um 7,1 Prozent ein. Die Zumtobel-Papiere gaben 6,6 Prozent nach.

ISIN AT0000999982