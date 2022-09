Wiener Börse (Nachmittag) - ATX verliert zwei Prozent

Die Wiener Börse hat sich am Donnerstag im Verlauf wieder tiefrot präsentiert. Der ATX sackte bis 14.15 Uhr um 2,01 Prozent auf 2.642,66 Punkte ab. Auch die europäischen Leitbörsen präsentierten sich in schwacher Verfassung. Am Nachmittag stand die Publikation von Inflationszahlen aus Deutschland im Fokus.

Die Inflation in der führenden europäischen Volkswirtschaft ist auf den höchsten Stand seit etwa 70 Jahren gesprungen. Angetrieben von steigenden Energie- und Lebensmittelpreisen legten die Verbraucherpreise im September gegenüber dem Vorjahresmonat um 10,0 Prozent zu. Im August war noch ein Anstieg um 7,9 Prozent verzeichnet worden. Volkswirte rechnen auch in den nächsten Monaten mit zweistelligen Teuerungsraten. Diese jüngsten Daten bestärkten erneut die Sorgen der Anleger vor weiter deutlich steigenden Leitzinsen, welche die Wirtschaft belasten werden.

Am heimischen Markt lag auf Unternehmensebene eine sehr dünne Meldungslage vor. Stark unter Verkaufsdruck stand die Lenzing-Aktie mit einem Kursabschlag von neun Prozent.

Unter den Schwergewichten standen die Aktien vom Verbund und von voestalpine unter Verkaufsdruck. Die Papiere des Stromversorgers büßten 3,4 Prozent an Kurswert ein. voest-Titel kamen um weitere 3,1 Prozent zurück. Die Aktien des Stahlkonzerns hatten bereits am Vortag nach einer Branchenstudie von JPMorgan rund 4,0 Prozent nachgegeben. Die Analysten der Bank haben ihre Empfehlung "underweight" für die voest-Aktie bestätigt und das Kursziel gekürzt.

Klar verbilligt zeigten sich auch die Aktien der schwergewichteten Banken. Die Aktionäre der Erste Group mussten ein Minus von 1,9 Prozent verbuchen. Raiffeisen Bank International kamen um 1,2 Prozent zurück. BAWAG fielen um 1,7 Prozent.

Mehr als dreiprozentige Verluste gab es auch bei Palfinger und Do&Co zu sehen. Wienerberger bauten ein Minus von 2,8 Prozent. Gegen den Abwärtssog konnte sich die Frequentis-Aktie mit plus 4,2 Prozent stemmen.

