Wiener Börse (Nachmittag) - ATX weiter 0,3 % schwächer

Der Wiener Aktienmarkt hat am Mittwochnachmittag in einem ruhigen Handel schwächer tendiert, während es an den wichtigsten europäischen Handelsplätzen meist leicht nach oben ging. Der österreichische Leitindex ATX gab bis 14.10 Uhr um 0,29 Prozent nach auf 3.135,28 Punkte. Der ATX Prime büßte 0,23 Prozent ein auf 1.569,60 Zähler.

Allgemein ist der Handel zwischen den Feiertagen sehr impulsarm. Schwache Vorgaben gab es von den asiatischen Börsen, wo die wichtigsten Indizes am Mittwoch gefallen sind. In Hongkong gab es zwar deutliche Zuwächse, hiermit wurden aber wohl nur Gewinne des Vortages aufgeholt - in Hongkong hatte am Dienstag kein Handel stattgefunden. US-Futures deuten einen leicht positiven Start an der Wall Street an.

Am deutlichsten nach oben ging es im Wiener prime market noch für die Papiere Pierer Mobility, die sich um 5,2 Prozent verteuerten. Die Anteile haben am Dienstag bereits zugelegt, nachdem das Unternehmen seine Umsatzprognose angehoben und eine höhere Dividende in Aussicht gestellt hatte.

s immo erweitern ihr Büroportfolio in Budapest, indem sie sechs Objekte der Immofinanz im Wert von 2,44,1 Mio. Euro kaufen. Die Papiere der s immo stiegen um 2,2 Prozent, Immofinanz gaben um 0,6 Prozent nach.

Die schwergewichteten Finanzinstitute Raiffeisen International und Bawag büßten 0,3 und 0,4 Prozent an Wert ein. Bei der Erste Group war es ein knappes Plus von 0,1 Prozent.

Bei RHI Magnesita gab es keine Veränderung. Die Aktie ist erst seit kurzem im prime segment gelistet und hatte zuletzt klar zugelegt.

Am Vortag hatten Berichte über geplante Lockerungen der Corona-Maßnahmen in China für eine positive Börsenstimmung gesorgt. Gleichzeitig ließen die dadurch verbesserten Wirtschaftsaussichten die Zinserwartungen steigen, was vor allem Technologiewerte belastete.

spo/mik

ISIN AT0000999982