Wiener Börse (Nachmittag) - ATX weiter fester

An der Wiener Börse geht es am Freitag nach den klaren Verlusten von gestern wieder deutlich nach oben. Negativen Inflationsdaten konnten die Marktstimmung dabei nicht wirklich trüben. Der ATX stand zuletzt gegen 14.30 Uhr mit einem Plus von 0,87 Prozent bei 3.339,87 Punkten. Auch der breiter gefasste ATX Prime legte um 0,84 Prozent auf 1.679,98 Einheiten zu.

Der Preisdruck im Euroraum bleibt weiter hoch. So stiegen die Verbraucherpreise in der Eurozone im März gegenüber dem Vorjahr um 7,5 Prozent, womit die Inflation auf ein neues Rekordhoch stieg. Stärkster Treiber der Teuerung bleiben die hohen Kosten für Energie. Analysten wurden von der Stärke des Preissprungs überrascht. Sie hatten im Schnitt nur einen Anstieg der Inflationsrate von 5,9 Prozent im Februar auf 6,7 Prozent erwartet.

Da allerdings bereits zuvor die nationalen Verbraucherpreisdaten der großen Euroländer bekannt waren, wurden die Anleger von den heutigen Zahlen nicht wirklich überrascht. Ein weiterer Grund für die bessere Marktstimmung dürfte der anhaltende Rückgang der Ölpreise sein. Wie bereits zuvor spekuliert, werden die USA einen großen Teil ihrer strategischen Ölreserven freigeben.

Mit Spannung wurden am Nachmittag der offizielle US-Arbeitsmarktbericht erwartet. Die Arbeitslosenquote ist im März etwas deutlicher zurückgegangen als erwartet. Diese lag gegenüber dem Vormonat um 0,2 Prozentpunkte niedriger bei 3,6 Prozent. Analysten hatten im Vorfeld mit einer Quote von 3,7 Prozent gerechnet. Der Beschäftigungszuwachs ohne Agrarsektor blieb jedoch etwas hinter den Erwartungen zurück.

Nach Start an den US-Börsen folgt dann noch der ISM-Index des Verarbeitenden Gewerbes. Dieser gilt als wichtiger Konjunkturindikator da er die Lage unter US-Einkaufsmanagern wiedergibt. Dieser steht laut den Experten der Helaba unter gemischten Vorzeichen, dürfte aber sein hohes Niveau halten können.

Die Zugewinne im ATX wurden auch deutlich von Aufschlägen bei einigen Indexschwergewichten angetrieben. Die Titel der Erste Group holten ihre gestrigen Verluste wieder auf und tendierten zuletzt um über drei Prozent höher. Bei den Titeln der OMV waren es zuletzt Aufschläge von über einem Prozent. Die Titel der Raiffeisen Bank International gaben einen Teil ihrer Gewinne wieder ab und notierten zuletzt um 0,5 Prozent höher.

Dem positiven Trend der heimischen Bankenwerte widersetzten sich jedoch die Aktien der BAWAG, die um 3,7 Prozent schwächer tendierte. Die Titel handeln am Freitag jedoch ex-Dividende. Zu den Verlierern gehörten zudem die Anteile des Baukonzerns Porr mit minus 1,7 Prozent.

