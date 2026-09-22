Wiener Börse (Nachmittag) - ATX weiter knapp im Plus

Der Wiener Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag weiter knapp in der Gewinnzone. Der heimische Leitindex ATX lag mit plus 0,12 Prozent bei 6.908,60 Punkten. Der ATX Prime ging 0,09 Prozent auf 3.383,41 Zähler hinauf. Damit folgte Wien dem europäischen Trend.

Für eine Stimmungsaufhellung sorgte, dass die Ölpreise nach frühen Gewinnen heute wieder fielen. So stellte die iranische Führung im Konflikt mit den USA abermals Verhandlungen in Aussicht. Zudem meldete die japanische Nachrichtenagentur Kyodo, dass der Iran angeboten habe, die Straße von Hormuz innerhalb von sieben Tagen wieder zu öffnen, sofern die amerikanische Blockade aufgehoben werde.

Ferner stützten Kursgewinne in den USA und in Asien die europäischen Börsen. Vor allem für den Nasdaq-100 war es tags zuvor kräftig aufwärtsgegangen - auch noch nach dem europäischen Handelsende.

Vor allem technologielastige Werte zogen international an. Das zog wiederum die Papiere des Halbleiterproduzenten AT&S in die Höhe, die 3,6 Prozent zulegen konnten. AT&S baut zudem laut einer Unternehmensmitteilung die Zusammenarbeit mit dem Silicon-Valley-Unternehmen Marvell Technology weiter aus. Im Rahmen der Kooperation werden die Kapazitäten für moderne IC-Substrate erhöht.

Der Ölpreis wiederum hat die OMV mitgenommen. Nach anfänglichen Gewinnen fanden sich OMV zuletzt bei minus 0,4 Prozent.

Dietmar Heinisser, Vorstand beim steirischen Anlagenbauer Andritz, ist aus "persönlichen Gründen" zurückgetreten. Andritz legten bisher 0,1 Prozent zu.

Am Ende des ATX-Segments standen voestalpine mit Abschlägen von 1,4 Prozent. Da half es bisher auch noch nicht, dass die voest heute mitgeteilt hatte, auf das global wachsende Bahngeschäft zu setzen. Der Konzern will seinen Umsatz im Geschäftsbereich Railway Systems deutlich ankurbeln. Dieser soll von zuletzt 2,2 Mrd. Euro im abgelaufenen Geschäftsjahr auf rund 3 Mrd. Euro 2030/31 steigen.

Die schwergewichteten Bankentitel fanden heute noch keine gemeinsame Richtung. RBI gewannen 1,0 Prozent. BAWAG und Erste Group fielen um 0,1 Prozent bzw. 0,4 Prozent.

Asta Energy Solutions hat heute bekanntgegeben, rund 17 Mio. Euro in eine neue Kupfer-Recyclinganlage im niederösterreichischen Oed (Bezirk Wiener Neustadt) zu investieren. Die ersten Maschinen werden heuer bestellt, die Produktion soll Ende 2029 starten. Für Asta Energy ging es heute im Vienna Global Market-Segment jedoch um 2,6 Prozent hinunter.

moe

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