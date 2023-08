Wiener Börse (Nachmittag) - ATX weiter mit Abgaben, minus 0,4 Prozent

Die Wiener Börse hat am Dienstag im Verlauf weiter mit Abgaben tendiert, diese zuletzt jedoch wieder etwas eingegrenzt. Auch das europäische Umfeld zeigte sich mit leichterer Tendenz. Der heimische Leitindex ATX notierte gegen 14.30 Uhr mit minus 0,40 Prozent bei 3.233,03 Punkten. Der ATX Prime gab um 0,34 Prozent auf 1.638,19 Zähler nach.

Datenseitig richtete sich der Fokus auf einige Stimmungsindikatoren aus der Industrie. Die Barometer aus der Eurozone haben zudem bereits, wie erwartet, die Vorläufigen Werte für Juli bestätigt. Der Höhepunkt steht jedoch mit dem ISM-Index in den USA am Nachmittag noch bevor. Gerechnet wird hierbei mit einer leichten Aufhellung unterhalb der Wachstumsschwelle, so die Marktbeobachter der Helaba.

Am heimischen Aktienmarkt rückten inzwischen die Raiffeisen Bank international (RBI) und AT&S mit Quartalszahlen in den Fokus.

RBI-Aktien büßten bis zuletzt 4,3 Prozent ein. Die RBI hat im ersten Halbjahr aufgrund wegfallender Sondereffekte und gestiegener Rechtsvorsorgen weniger Gewinn geschrieben. Auf der Einnahmenseite gab es dagegen Zugewinne. Analyst Thomas Unger von der Erste Group bewertete das Ergebnis als im Rahmen der Erwartungen.

Die Anteile an AT&S standen nach einem schwachen Start zuletzt um 0,2 Prozent im Plus. Der Leiterplattenhersteller hat zwar im ersten Quartal seines Geschäftsjahres 2023/24 einen deutlichen Einbruch beim Umsatz und Ergebnis verbucht. Die Erste-Group-Analyst Daniel Lion sieht jedoch in den Zahlen angesichts des Marktumfelds einen starken Auftakt ins Geschäftsjahr. Auch CEO Andreas Gerstenmayer betonte in einer Mitteilung, dass es im schwierigen Umfeld gelungen sei eine Stabilisierung der operativen Entwicklung zu erreichen.

Daneben legten Semperit um 3,2 Prozent zu. Der Gummi- und Kautschukkonzern hat die Übernahme der oberösterreichischen Rico Group nach Erhalt sämtlicher Genehmigungen per 31. Juli abgeschlossen, wie das Unternehmen bekannt gab.

Mit Abgaben von 1,3 Prozent wurden hingegen die Anteilsscheine der voestalpine gehandelt. Auch Erste Group ermäßigten sich um 0,6 Prozent. Die größten Gewinne verzeichneten im ATX unterdessen Andritz und VIG mit bis zu 1,6 Prozent.

