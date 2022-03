Wiener Börse (Nachmittag) - ATX weiter mit moderaten Kursgewinnen

Die Wiener Börse hat sich am Freitagnachmittag mit anhaltenden moderaten Kursgewinnen gezeigt. Der heimische Leitindex ATX sackte kurz nach Bekanntgabe des deutschen ifo-Index am Vormittag ins Minus ab, kletterte dann aber rasch wieder ins positive Terrain und stieg bis 14.30 Uhr um 0,34 Prozent auf 3.265,75 Einheiten. Der breiter gefasste ATX Prime gewann bisher 0,28 Prozent auf 1.645,37 Zähler.

Die Stimmung in den Chefetagen der deutschen Wirtschaft hat sich nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine spürbar eingetrübt. Das Barometer für das Geschäftsklima fiel im März auf 90,8 Punkte, nach 98,5 Zählern im Februar, wie das Ifo-Institut am Freitag zu seiner monatlichen Umfrage unter rund 9.000 Managern mitteilte. Experten hatten im Schnitt zuvor einen Wert von 94,2 Punkte erwartet.

Der von Russland gegen die Ukraine geführte Krieg verpasst auch Österreichs Wirtschaft einen gehörigen Dämpfer. Das Wachstum wird heuer nur 3,9 bzw. 3,6 Prozent ausmachen, erwarten Wifo und IHS. Kommendes Jahr dürften nur 2,0 bis 2,3 Prozent reales BIP-Plus drinnen sein, rechnen die Institute.

Außerdem wurde am Vormittag bekannt, dass die USA der EU künftig bis zu ein Drittel des Gases liefern wollen, dass die EU bisher aus Russland bezieht. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und US-Präsident Joe Biden unterzeichneten eine Vereinbarung, nach der die USA schon heuer sicherstellen wollen, dass die EU mehr als 15 Milliarden Kubikmeter Flüssiggas zusätzlich erhält. Bis 2030 soll das zusätzliche Volumen der US-Lieferungen dann auf 50 Milliarden Kubikmeter pro Jahr anwachsen.

Neben Veröffentlichungen von Datenseite und politischen Neuigkeiten blieben auch am Nachmittag Meldungen mit Wien-Relevanz weitgehend aus. Größere Kursbewegungen bei Einzeltiteln gab es bei Schoeller-Bleckmann zu sehen, die mit einem Plus von 3,31 Prozent an die Spitze der Kursgewinner kletterten. Auch Flughafen Wien zeigten sich weiterhin sehr fest und legten um 2,94 Prozent zu.

Raiffeisen Bank International präsentierten sich mit Verlaufsgewinnen von 1,30 Prozent, auch Erste Group (plus 0,83 Prozent) und BAWAG (plus 0,34 Prozent) lagen im positiven Terrain. OMV arbeiteten sich ebenfalls ins Plus vor und verteuerten sich um 0,52 Prozent. Die Verbund-Aktie behielt hingegen das Vorzeichen und musste ein Minus von 1,28 Prozent hinnehmen, ebenso voestalpine, die um 0,92 Prozent nachgaben.

