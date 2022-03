Wiener Börse (Nachmittag) - ATX weiter über 2 Prozent im Plus

Die Wiener Börse hat am Montag im Verlauf weiterhin deutliche Zuwächse verzeichnet. Die derzeit von Unterhändlern der Ukraine und Russland geführten Friedensgespräche sorgen für internationalen Rückenwind.

Der heimische Leitindex ATX notierte gegen 14.30 Uhr mit plus 2,15 Prozent bei 3.247,48 Einheiten. Der breiter gefasste ATX Prime stieg zuletzt um 2,10 Prozent auf 1.638,36 Zähler.

Die Anleger zeigen sich zu Wochenbeginn optimistisch und setzen auf Fortschritte in den Verhandlungen um Frieden in der Ukraine, kommentierte ein Marktbeobachter. Nun begannen die vierten Verhandlungen, dieses Mal per Video-Schaltung, in denen die gegenseitigen Positionen ausgetauscht wurden. Allerdings sprach der ukrainische Präsidentenberater Mychajlo Podoljak von einer "schwierigen Kommunikation".

Datenseitig verwiesen die Experten der Helaba auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwochabend. "Die solide Arbeitsmarktsituation und die hohen Inflationsraten erfordern eine Abkehr von der ultralockeren Geldpolitik und die erste Zinserhöhung seit der Pandemie wird allseits erwartet", so die Analysten. Marktseitig würden bis März 2023 inzwischen wieder mehr als sieben Zinsschritte zu je 25 Basispunkte eingepreist.

Bis zuletzt war die Unternehmensnachrichtenlage ruhig. Die größten Gewinner im prime market Segment waren Semperit (plus 5,6 Prozent) und Wienerberger (plus vier Prozent). Die Aktien der Erste Group folgten mit plus 3,8 Prozent. Gefragt waren zudem Addiko Bank (plus 3,5 Prozent) und FACC (plus 3,2 Prozent).

Gefragt blieben überdies die Wertpapiere des Autozulieferers Polytec, die um 2,8 Prozent zulegten. Gestützt haben hier wohl zuvor veröffentlichte Zahlen und Prognosen von Volkswagen.

sto/ste

ISIN AT0000999982