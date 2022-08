Wiener Börse (Nachmittag) - ATX weiterhin 0,3 Prozent tiefer

Die Wiener Börse hat am Donnerstagnachmittag weiter Verluste verzeichnet. Der heimische Leitindex ATX notierte gegen 14.45 Uhr um 0,34 Prozent tiefer bei 3.033,22 Punkten. Der ATX Prime gab um 0,33 Prozent zu auf 1.532,38 Zähler nach. Positive Daten aus den USA sorgten am Nachmittag kaum für Kurssprünge.

Der am Donnerstag gemeldete Philadelphia-Fed-Index fiel wesentlich besser aus als erwartet, mit einem positiven Saldo von 6,2 Punkten statt den prognostizierten minus 5 Zählern. Zudem ist die Zahl der Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe auf 250.000 gefallen. Die verhaltene Reaktion auf die Daten könnte damit zu tun haben, dass Konjunktursorgen dadurch zwar etwas gedämpft werden könnten, im Gegenzug die US-Notenbank Fed aber umso beherzter die Zinsen anheben könnte.

Von höheren Zinserwartungen profitieren tendenziell Bankwerte, was sich auch in Wien bemerkbar gemacht haben könnte: Raiffeisen Bank International (RBI) legten um 1,1 Prozent zu. Bawag und Erste rücken um jeweils rund 0,5 Prozent vor.

Am heimischen Markt tischten in der Früh bereits mehrere Unternehmen Halbjahreszahlen auf. Der Ölfeldausrüster Schoeller-Bleckmann Oilfield (SBO) hat im ersten Halbjahr 2022 wie erwartet sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn kräftig zugelegt. Die gemeldeten Zahlen haben damit die optimistischen Markterwartungen getroffen, heißt es in einer ersten Reaktion der Erste Group-Analysten. Die Aktien reagierten am Nachmittag mit einem klaren Plus von 9,9 Prozent.

Der Flughafen Wien kehrte in der ersten Jahreshälfte wieder in die Gewinnzone zurück. Die Aktien legten um 0,5 Prozent zu. Das Unternehmen hat mit seinen Zahlen die Markterwartungen leicht übertroffen, so die Erste-Analysten.

Die Vienna Insurance Group konnte im ersten Halbjahr den Vorsteuergewinn um 10,3 Prozent erhöhen - trotzdem gaben die Anteilsscheine um 0,4 Prozent nach. Wegen bleibenden Unsicherheiten sah das Unternehmen von einer Jahresendprognose ab.

FACC-Titel rückten indes um deutliche 3,1 Prozent auf 7,61 Euro vor. Nachdem das Unternehmen am Mittwoch Quartalszahlen veröffentlicht hatte, haben die Analysten von Berenberg ihre "Hold"-Empfehlung erneuert und das Kursziel bei 8,40 Euro belassen.

Größter Verlierer im Prime-Segment waren die Anteile vom Verbund, die 3,8 Prozent an Wert verloren.

