Wiener Börse (Nachmittag) - ATX weiterhin ein wenig höher

Die Wiener Börse hat sich am Freitagnachmittag weiterhin leicht im Plus gezeigt. Der heimische Leitindex ATX startete noch mit negativer Tendenz, konnte dann aber am späten Vormittag die Vorzeichen umkehren und kletterte bis kurz vor 15.00 Uhr um 0,12 Prozent auf 3.255,30 Punkte. Der marktbreitere ATX Prime stieg um 0,11 Prozent auf 1.632,57 Zähler. Auch die wichtigsten europäischen Handelsplätze zeigten sich mit freundlicher Tendenz.

Insgesamt dürfte der Wochenausklang aber weiterhin ruhig verlaufen - auch mangels Impulsen aus Übersee. Am Donnerstag waren die US-Börsen wegen des Feiertags "Thanksgiving" bereits geschlossen geblieben, am heutigen sogenannten "Black Friday", dem wichtigsten Einkaufstag des Jahres, findet an der Wall Street nur ein verkürzter Handel statt.

Das Datenhighlight des Tages wurde am Vormittag veröffentlicht, nämlich der deutsche ifo Geschäftsklimaindex. Der Konjunkturindikator legte im Vergleich zum Vormonat um 0,4 Punkte auf 87,3 Zähler zu, Analysten waren von einer besseren Stimmung ausgegangen, hatten aber einen etwas höheren Indexwert von 87,5 Punkten erwartet. Die rund 9.000 vom Ifo-Institut befragten Unternehmen haben sowohl die aktuelle Lage als auch die Erwartungen an die künftigen Geschäfte besser beurteilt.

Demgegenüber standen die erwartet schwachen BIP-Zahlen. Das statistische Bundesamt bestätigte heute eine Schätzung von Ende Oktober: Demnach steht die deutsche Wirtschaft nach dem schwachen Abschneiden im dritten Quartal vor einer neuen Rezession.

In Wien blieben Meldungen zu Einzelwerten bis zum Nachmittag Mangelware. Mit Blick auf die Branchentafel zeigten sich einige Industriewerte sehr fest. Wienerberger zogen um 1,3 Prozent an, Andritz und Palfinger kletterten um jeweils 0,7 Prozent. Auch die Bankaktien konnten sich weiterhin stabil im Plus halten. Erste Group und BAWAG kletterten bisher jeweils um 0,6 Prozent, Raiffeisen Bank International lagen mit 3,8 Prozent im Minus - die Titel werden heute allerdings ex Dividende gehandelt.

Versorgeraktien wurden ebenfalls gekauft. Verbund gewannen 0,7 Prozent, bei EVN ging es um 0,4 Prozent nach oben. Ölwerte notierten im Minus. Die Papiere der OMV hatten zwar zwischenzeitlich höher tendiert, drehten aber am Nachmittag wieder nach unten ab und verloren bisher 0,5 Prozent. Schoeller-Bleckmann fielen um 0,4 Prozent. Sehr schwach zeigten sich Mayr-Melnhof, die um 2,9 Prozent nach unten rutschten. Porr büßten 2,3 Prozent ein und auch Lenzing gaben 1,1 Prozent nach.

kat/ste

ISIN AT0000999982