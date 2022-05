--------------------------------------------------------------------- KORREKTUR-HINWEIS In APA0340 vom 19.05.2022 muss es im Titel richtig heißen: Wiener Börse (Nachmittag) - ATX weiterhin im Minus (nicht: Wiener Börse (Mittag) - ATX weiterhin im Minus) ---------------------------------------------------------------------

Die Wiener Börse hat sich am Donnerstagnachmittag weiterhin mit tieferen Notierungen präsentiert. Der heimische Leitindex ATX konnte die Verlaufsverluste zwar etwas eingrenzen, fiel bis 14.30 Uhr aber dennoch um 0,69 Prozent auf 3.177,72 Einheiten. Der breiter gefasste ATX Prime gab um 0,72 Prozent auf 1.599,31 Zähler nach. Themen wie hohe Preise, steigende Zinsen und konjunkturelle Probleme wegen der gestörten Lieferketten wiegen weiterhin schwer, schreibt die Helaba.

Die schwache Marktstimmung war nicht nur in Wien zu spüren noch deutlicher nach unten ging es an Europas wichtigsten Börsen - der Euro-Stoxx-50 etwa fiel um rund zwei Prozent. Auslöser für die Talfahrt waren die tiefroten Vorgaben von der Wall Street vom Vorabend, der Dow Jones hatte um 3,6 Prozent schwächer geschlossen. Richtungsweisende Impulse im weiteren Verlauf werden daher von der heutigen Handelseröffnung an den US-Aktienmärkten erwartet.

In Wien stemmten sich die Aktien von Schoeller-Bleckmann (SBO) gegen den allgemeinen Abwärtstrend und kletterten um 5,7 Prozent. Der niederösterreichische Ölfeldausrüster hat im ersten Quartal 2022 bei allen wesentlichen Kennzahlen kräftig zulegen können: Der Auftragseingang wurde im Vergleich zum Startquartal 2021 auf 129,1 Mio. Euro mehr als verdoppelt, der Umsatz stieg um 70 Prozent auf 100,5 Mio. Euro und unterm Strich blieb ein Nettogewinn von 11,4 Mio. Euro, nach einer Million Nettogewinn im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Die Analysten der Erste Group bewerteten die Zahlenvorlage als leicht über den eigenen optimistischen Erwartungen.

Neben SBO blieb die Zahl derer, die am Donnerstagnachmittag zulegen konnten, überschaubar. Energiewerte gehörten aber zu der Gruppe der Verlaufsgewinner: So legten die Papiere von Index-Schwergewicht Verbund um 1,5 Prozent zu, EVN stiegen um 0,4 Prozent

Einheitlich negative Vorzeichen wiesen hingegen die schwergewichteten Bankenwerte auf. Die Aktien der Raiffeisen Bank International verbilligten sich am deutlichsten und verloren 3,7 Prozent, Erste Group und BAWAG gaben jeweils rund 0,9 Prozent nach.

Einen Analystenkommentar gab es zu den Aktien der Post: Die Erste Group hat ihr Kursziel für die Titel von 44 auf 34 Euro gekappt. Das Anlagevotum "Accumulate" wurde hingegen bestätigt. Post-Papiere zeigten sich am Nachmittag um 2,6 Prozent schwächer auf 28,65 Euro.

UNIQA-Titel ermäßigten sich ungeachtet guter Quartalszahlen um 1,5 Prozent. Die Versicherungsgruppe ist deutlich besser ins neue Jahr gestartet als von Analysten erwartet. Im ersten Quartal stieg der Nettogewinn um 19 Prozent auf 106,4 Mio. Euro. Die verrechneten Prämieneinnahmen wuchsen um 4,3 Prozent auf 1,859 Mrd. Euro. Die Aktien des Branchenkollegen Vienna Insurance ermäßigten sich um 2,3 Prozent.

Der Flughafen Wien ist nach den Verlusten in der Coronapandemie wieder in die Gewinnzone zurückgekehrt. Der Umsatz im abgelaufenen Jahresviertel verdoppelte sich beinahe von 57,5 auf 110,9 Mio. Euro. Unterm Strich stand ein Gewinn von 6,7 Mio. Euro, nach einem Verlust von 25 Mio. Euro. Hier schreibt die Erste Group von merklich besser als erwarteten Ergebnissen, die Aktien zeigten sich dennoch im Sinkflug und gaben 0,8 Prozent nach.

kat/sto

