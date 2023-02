Wiener Börse (Nachmittag) - ATX weiterhin klar im Minus

Die Wiener Börse hat am Freitagnachmittag weiterhin klar mit Abgaben notiert. Der ATX notierte um kurz vor 14 Uhr mit minus 1,55 Prozent bei 3.421,06 Einheiten. Der ATX Prime verlor 1,45 Prozent auf 1.719,18 Zähler.

Nachdem in der Früh noch chinesische Erzeugerpreise mit einem überraschenden Rückgang auf einen wohl niedertourig gefahrenen Wirtschaftsmotor Chinas rückschließen ließen, richtet sich am Nachmittag die Aufmerksamkeit vor allem auf die Stimmung der US-Verbraucher im Februar. Die Experten der Helaba sehen per saldo positive Vorgaben für den Februar.

Mit Blick auf die wichtigsten Titel am Wiener Aktienmarkt zeigten sich die wichtigen Banktitel stark belastet. So verloren Erste Group und Raiffeisen im ATX jeweils 3,8 und 2,6 Prozent. Für BAWAG ging es im Leitindex um vergleichsweise geringere 0,6 Prozent hinab.

Ebenfalls tiefer notierten abseits der Banken die Aktien vom Verbund mit minus 3,1 Prozent. Lenzing sanken um rund drei Prozent. Die am Vortag noch stark nachgefragten voestalpine kamen um 2,6 Prozent zurück.

Auch rückte eine negative Analystenstimme in den Fokus. So meldete sich die Berenberg Bank zur AT&S zu Wort und schraubte ihr Kursziel von 26,0 auf 24,0 Euro hinunter. Das "Sell"-Votum wurde bestätigt. Die Titel gaben um satte 3,6 Prozent auf 29,5 Euro nach.

Die Prognosekürzung vor den in der Vorwoche vorgelegten Ergebnissen zum dritten Quartal sei stärker ausgefallen, als die Berenberg-Experten erwartet hätten. In Anbetracht des Kurses sei es laut dem Analysten Gustav Froberg möglich, dass der Markt die potenzielle Länge des geschäftlichen Dämpfers bei AT&S unterschätze.

Im ATX konnten sich lediglich zwei Titel gegen den Negativtrend stemmen. Zum einen waren das Strabag mit plus 2,6 Prozent, zum anderen die um 3,1 Prozent höher gehandelten Bluechips der OMV. Letztere dürften vom anziehenden Ölpreis profitiert haben.

