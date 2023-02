Wiener Börse (Nachmittag) - ATX weiterhin knapp im Minus

Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Nachmittag kaum bewegt präsentiert und setzt seinen leichten Schlingerkurs um die Vortageswerte fort. Kurz nach 14 Uhr stand der heimische Leitindex ATX knappe 0,02 Prozent tiefer bei 3.457,81 Punkten. Der ATX Prime notierte 0,04 Prozent im Minus bei 1.738,61 Zählern. Das europäische Börsenumfeld zeigte sich überwiegend höher.

Nachdem die Teuerungsrate in den USA im Jänner nur leicht unter dem Wert vom Dezember lag, seien die Zinserwartungen mit Blick auf die US-Notenbank wieder gestiegen, schreiben die Analysten der Helaba. Dem entsprechend stünden am Mittwoch Konjunkturdaten im Fokus.

"Eine konjunkturelle Schwäche könnte den Arbeitsmarkt und den Inflationsdruck abkühlen", so die Marktexperten. Allerdings schätzten die Analysten der Helaba, dass die Daten (zu denen u. a. die US-Industrieproduktion sowie der Empire-State-Index zählen) positiv ausfallen dürften. "Die Zinserwartungen dürften mit diesen Zahlenveröffentlichungen kaum geringer werden."

Bereits bekannt wurden Zahlen aus dem Euroraum: Die Industrieproduktion der Eurozone hat im Dezember etwas stärker nachgelassen als erwartet. Gegenüber dem Vormonat November gab es einen Rückgang von 1,1 Prozent, Prognosen hatten ein Minus von 0,8 Prozent gesehen. Gegenüber dem Vorjahresmonat sank die Herstellung um 1,7 Prozent.

Die Aktien der Telekom-Austria legten am heimischen Markt nach Zahlenvorlage am Vorabend um klare 2,8 Prozent zu. Das Unternehmen hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2022 ein Nettoergebnis von 635 Mio. Euro erzielt. Das entspricht einem Plus von 39,5 Prozent. Der Umsatz kletterte um 5,4 Prozent auf 5,01 Mrd. Euro, geht aus dem Jahresfinanzbericht des teilstaatlichen Konzerns hervor. Analysten hatten sowohl ein Umsatzplus als auch deutliche Zuwächse bei den Ergebniskennzahlen erwartet.

Deutlich fester notierten auch die Aktien von Frequentis mit plus 4,7 Prozent und Semperit, die um 2,3 Prozent gewannen.

Nach Veröffentlichung der Jänner-Passagierzahlen legten die Titel der Flughafen Wien Gruppe 0,3 Prozent zu, nachdem es im Frühhandel noch klar nach unten gegangen war. Die Passagierzahlen auf Österreichs größtem Flughafen, dem Vienna International Airport, waren im Jänner zwar mehr als doppelt so hoch als noch vor einem Jahr, das Niveau vor der Corona-Pandemie ist damit aber noch nicht erreicht. Rund 1,67 Millionen Reisende wurden im Jänner am Standort Wien gezählt - das waren um 103,7 Prozent mehr als im Jänner 2022, aber um 9 Prozent weniger als im Jänner 2019, wie der Flughafen mitteilte.

Uneinheitlich tendierte dagegen die schwergewichteten Banken. Aktien von Bawag legten um deutliche 1,2 Prozent zu. Die Papiere der Raiffeisen Bank International zeigten sich 0,1 Prozent höher. Bei der Erste Group stand dagegen ein Minus 0,3 Prozent zu Buche.

