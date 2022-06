Wiener Börse (Nachmittag) - ATX weiterhin mit Kursverlusten

Die Wiener Börse hat sich am Dienstagnachmittag weiterhin im Minus gezeigt. Der heimische Leitindex ATX fiel bis 14.45 Uhr um 0,24 Prozent auf 3.362,28 Einheiten, der breiter gefasste ATX Prime gab um 0,23 Prozent auf 1.689,24 Zähler nach.

Auch das europäische Börsenumfeld zeigte sich mit anhaltend negativen Notierungen. Zins- und Inflationssorgen belasten weiterhin die Märkte. An der Wall Street hatte am Vortag der Anstieg der Rendite der zehnjährigen US-Anleihen die Verlaufsgewinne schmelzen lassen, die Stimmungseintrübung schwappte dann auch auf die europäischen Märkte über.

Auch bei den heimischen Bundesanleihen steigt das Zinsniveau angetrieben durch die Erwartung einer baldigen Zinserhöhung durch die Europäische Zentralbank (EZB) und den seit Monaten verstärkten Inflationsdruck weiter an. Bei der heutigen Auktion erreichte die zehnjährige Bundesanleihe, die erst im März neu begeben wurde, eine Emissionsrendite von 1,78 Prozent. Bei der jüngsten Aufstockung im Mai lag die Rendite noch bei 1,55 Prozent.

"Anleger blicken mit Vorsicht auf die bevorstehende EZB-Sitzung am Donnerstag und starten mit Verkäufen in die verkürzte Handelswoche. Steigende Ölpreise, Rohstoffknappheit und die Lohn-Preisspirale deuten auf eine weiter galoppierende Inflation und eine Reaktion der Notenbanker. Es für diesseits und jenseits des Atlantiks kein Weg vorbei an einer aggressiveren restriktiven Geldpolitik. Das wissen die Marktteilnehmer und haben schon seit Beginn des Jahres immer wieder stückweise ihr Gewinne realisiert", kommentiert Salah-Eddine Bouhmidi, Marktexperte vom Handelshaus IG die derzeitige Marktsituation.

In Wien blieb es bis zum Nachmittag von Meldung- und Analystenseite ruhig. Mit Blick auf die Branchentafel konnten Ölwerte zulegen. OMV und Schoeller-Bleckmann legten jeweils rund 1,2 Prozent zu. Auch Bauaktien gehörten zu den Verlaufsgewinnern. Bei Strabag ging es um 1,2 Prozent nach oben, Porr bauten einen Gewinn von 2,1 Prozent.

Abschläge sahen hingegen Finanztitel. Bei der Erste Group fiel ein moderates Minus von 0,1 Prozent an, etwas deutlicher abwärts ging es bei BAWAG und Raiffeisen Bank International, die um 0,8 Prozent bzw. 1,1 Prozent nachgaben. In der zweiten Reihe büßten Addiko Bank 2,3 Prozent ein.

Schlusslicht am Kurszettel waren die Papiere der Immofinanz, die ihre Kursverluste weiter ausbauten und bisher 5,6 Prozent nach unten rutschten. Do & Co büßten 3,2 Prozent ein.

kat/ger

ISIN AT0000999982