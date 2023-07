Wiener Börse (Nachmittag) - ATX weiterhin mit Zuwächsen

Der Wiener Aktienmarkt hat am Donnerstag im Verlauf Zuwächse verbucht. Allerdings kam der Leitindex ATX von seinem Mittagshoch etwas zurück. Zuletzt notierte er mit plus 0,61 Prozent bei 3.205,98 Einheiten. Für den ATX Prime ging es um 0,57 Prozent auf 1.622,93 Zähler hinauf.

Vor dem Hintergrund der gesunkenen Zinserhöhungserwartungen richteten Investoren ihre Aufmerksamkeit auf Konjunkturdaten aus den USA. Veröffentlicht wurden die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und der Philly-Fed-Index.

So lag die Zahl der Hilfsanträge mit 228.000 neuen Anträgen unter den erwarteten 240.000. Damit signalisierte der US-Arbeitsmarkt eine weiterhin robuste Verfassung, was in weiterer Folge wieder Spekulationen über Zinsanhebungen anheizen könnte. Der Philly-Fex-Index fiel dagegen mit minus 13,5 Punkte tiefer aus als prognostiziert. Analysten hatten im Vorfeld mit minus 10 Zählern gerechnet.

Unter den Einzelwerten fielen die Aktien der AMAG mit minus 3,7 Prozent auf 31,2 Euro. Die Erste Group hatte zuvor ihr Kursziel für die Titel von 29 auf 32,8 Euro je Titel angehoben, die Empfehlung "Hold" wurde bestätigt. Der Abwärtstrend bei den Aluminiumpreisen bleibe zwar vorerst bestehen, die Entwicklung werde aber schwächer, so die Marktexperten.

Die Papiere von Do&Co gaben zuletzt 0,3 Prozent nach. Heute findet die Hauptversammlung des Caterers statt.

Die schwergewichteten Banken tendierten uneinheitlich: Die Titel der Erste Group verteuerten sich um 1,1 Prozent. BAWAG büßten nach ihren starken Vortagesgewinnen 0,5 Prozent an Wert ein. Bei der Raiffeisen Bank International gab es ein Minus von knapp ein Prozent.

Der Aufsichtsrat der börsennotierten Immofinanz hat das Mandat von Vorstandsmitglied Radka Doehring, die diese Position seit Mai 2022 innehat, vorzeitig bis Ende April 2027 verlängert. Die Papiere gewannen leichte 0,1 Prozent.

Rosenbauer-Scheine verloren zuletzt 0,3 Prozent. Der italienische Lkw-Hersteller und Konkurrent Iveco will sich von der Produktion von Feuerwehrfahrzeugen trennen, war zuletzt innerhalb der Branche bekannt gegeben worden.

