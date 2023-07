Wiener Börse (Nachmittag) - ATX weiterhin moderat im Plus

Die Wiener Börse hat sich am Montagnachmittag weiterhin moderat im Plus gezeigt. Der heimische Leitindex ATX konnte nach anfänglichen Abschlägen bis 14.45 Uhr um 0,20 Prozent auf 3.218,84 Einheiten zulegen und steuert damit auf den 5. Gewinntag in Serie zu. Der breiter gefasste ATX Prime stieg um 0,14 Prozent auf 1.628,07 Zähler.

Das Geschäft verlief insgesamt ruhig, die Meldungslage zu Wiener Einzelwerten war bisher mager, auch Analysteneinschätzungen blieben weitgehend aus. Die Blicke der Marktteilnehmer sind bereits heute auf die Zinsentscheidung der großen Notenbanken im Wochenverlauf gerichtet. Am Markt wird erwartet, dass die US-Notenbank Fed und die Europäische Zentralbank ihre Leitzinsen um jeweils 25 Basispunkte anheben.

Spannend ist aber vor allem, wie es danach geldpolitisch weitergeht. Vor diesem Hintergrund waren heute Vormittag veröffentlichte Zahlen aus Europa von besonderem Interesse. Die deutsche Wirtschaft hat wegen der Auftragsflaute einen Fehlstart ins zweite Halbjahr hingelegt. Der Einkaufsmanagerindex für die gesamte Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - sank im Juli um 2,3 auf 48,3 Punkte, Ökonomen hatten nur einen Rückgang auf 50,3 Zähler erwartet. Damit liegt das Barometer erstmals seit Jänner unter der Schwelle von 50 Zählern, ab der es Wachstum signalisiert.

Auch der Einkaufsmanagerindex aus der gesamten Eurozone zeichnete ein ähnliches Bild. Die Unternehmensstimmung im Euroraum hat sich im Juli erneut und deutlich eingetrübt. Der Einkaufsmanagerindex fiel zum Vormonat um 1,0 Punkte auf 48,9 Zähler. Analysten hatten im Schnitt mit 49,6 Punkten gerechnet.

"Die heutigen Daten sprechen auch dagegen, dass die EZB die Leitzinsen nach dem quasi angekündigten Zinsschritt im Juli noch weiter erhöht. Bislang ging die EZB in ihren Projektionen davon aus, dass die Wirtschaft im Euroraum in der zweiten Jahreshälfte weiter spürbar wächst. Auch wegen der heutigen Einkaufsmangerindex-Zahlen dürfte sie diese Erwartung revidieren und im September ihre Projektionen deutlich nach unten korrigieren", hieß es von den Ökonomen der Commerzbank.

In Wien konnten mit Blick auf die Branchentafel Versorgerwerte und Ölaktien zulegen, während Finanztitel Abschläge hinnehmen musten. Bei Verbund und EVN ging es um 0,9 Prozent bzw. 0,7 Prozent nach oben. Die Ölaktien von OMV zeigten sich mit plus 1,5 Prozent sehr fest, auch Schoeller-Bleckmann (plus 0,4 Prozent) legten etwas zu.

Bankaktien zogen den Leitindex hingegen etwas nach unten. Bei Raiffeisen Bank International und BAWAG ging es um jeweils 0,6 bzw. 0,5 Prozent nach unten, Erste Group fielen um 0,3 Prozent.

Schwächer notierten auch Palfinger und büßten 3,4 Prozent auf 25,65 Euro ein. Laut dpa-AFX hat die deutsche Privatbank Hauck Aufhäuser die Anlageempfehlung für die Titel des Kranbauers von "Buy" auf "Hold" gesenkt und das Kursziel von 40 auf 28 Euro nach unten revidiert.

Aktien des Baukonzerns Porr gaben um 0,6 Prozent nach. Der österreichische Entsorger Saubermacher will zusammen mit der Porr-Tochter Porr Umwelttechnik sowie dem unter der Marke Rigips aktiven Hersteller von Trockenbausystemen, Saint-Gobain, ein Gemeinschaftsunternehmen gründen. Dies hat die Europäische Kommission am Montag in Brüssel genehmigt. Das Joint Venture soll eine neue Gipsrecyclinganlage im niederösterreichischen Stockerau bauen und betreiben.

