Wiener Börse (Nachmittag) - ATX weiterhin wenig bewegt

Die Wiener Börse hat sich am Dienstagnachmittag weiterhin wenig verändert gezeigt. Der ATX notierte gegen 14.30 Uhr mit minus 0,03 Prozent bei 3.234,45 Einheiten. Der ATX Prime verlor 0,14 Prozent auf 1.631,32 Zähler.

Konjunkturseitig konnten Erzeugerpreise aus der Eurozone keine starken Impulse liefern. Sie stiegen etwas langsamer und signalisierten damit weniger Inflationsdruck. Im weiteren Verlauf dürfte sich die Aufmerksamkeit nun auf die Auftragseingänge der US-Industrie richten. Überdies werden sich in den USA Notenbankvertreter zu Wort melden.

Im Blickfeld stehen überdies weiterhin die steigenden Rohölnotierungen. Am Vortag hatte die von der OPEC angekündigte Produktionskürzung die Preise bereits steigen lassen und Aktien aus der Erdölbranche beflügelt. Während OMV nach den klaren Zuwächsen zum Wochenbeginn am Dienstag nun mit leichten Abgaben von 0,1 Prozent notierten, steigerten sich die Anteilsscheine von Schoeller-Bleckmann weiter und zwar um 0,8 Prozent.

Gesucht waren überdies die beiden schwer gewichteten Bankentitel der Raiffeisen (plus 0,9 Prozent) und Erste Group (plus 1,7 Prozent). BAWAG gaben dagegen 6,5 Prozent nach, die Aktien werden am Berichtstag allerdings mit einem Dividendenabschlag gehandelt.

Die Anteilsscheine der s Immo verloren unterdessen 0,6 Prozent. Die Aktionäre des Immobilienkonzerns sollen für 2022 keine Dividende bekommen. Vorstand und Aufsichtsrat beschlossen bei der Hauptversammlung vorzuschlagen, keine Ausschüttung vorzunehmen.

sto/kat

ISIN AT0000999982