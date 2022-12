Wiener Börse (Nachmittag) - ATX weitet Minus nach EZB-Entscheid aus

Die Wiener Börse hat am Donnerstagnachmittag nach der Veröffentlichung der EZB-Zinsentscheidung die Kursverluste ausgeweitet. Der ATX gab bis 14.45 Uhr um 1,37 Prozent auf 3.097,59 Punkte ab, nachdem zuvor die EZB eine Leitzinsanhebung um 50 Basispunkte auf nunmehr 2,50 Prozent beschlossen hatte. Die Euro-Währungshüter erhöhten im Kampf gegen die hartnäckig hohe Inflation damit zum vierten Mal in Folge die Zinsen und stellten weitere Zinserhöhungen in Aussicht.

Am heimischen Aktienmarkt rückte die EVN mit einer Ergebnisvorlage ins Blickfeld der Akteure. Beim niederösterreichischen Energieversorger zeichneten sich die Verwerfungen auf den Energiemärkten im vergangenen Jahr deutlich im Geschäftsbericht ab. Der Umsatz legte im Geschäftsjahr 2021/22 um 69,6 Prozent auf rund 4,06 Mrd. Euro zu, der Gewinn sank unterdessen um 35,6 Prozent auf 209,6 Mio. Euro. In Südosteuropa brachten stark gestiegene Strompreise deutliche Zuwächse, gleichzeitig verteuerte sich der Fremdstrombezug stark. Die EVN-Titel rutschten sechs Prozent tiefer.

Beim Branchenkollegen Verbund gab es ein Minus von 3,3 Prozent zu sehen. Stabil zeigte sich hingegen die OMV-Aktie. Die schwergewichteten Banken zeigten einheitlich negative Vorzeichen. BAWAG verbilligten sich um ein Prozent, während Erste Group um 1,2 Prozent nachgaben. Raiffeisen Bank International ermäßigten sich um 0,9 Prozent.

Die Titel der Addiko Bank kamen merklich um 7,6 Prozent zurück, nachdem sie am Mittwoch von einem Gerichtsurteil in Slowenien profitiert hatten und um satte fast 15 Prozent hochgesprungen waren. Das Verfassungsgericht in Ljubljana hat ein Gesetz zu Krediten in Schweizer Franken gekippt.

Im Technologiebereich schwächten sich die AT&S-Anteilsscheine um 2,2 Prozent ab. Die Papiere des Autozulieferers Polytec verbilligten sich um 3,7 Prozent.

ste/spa

ISIN AT0000999982