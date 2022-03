Wiener Börse (Nachmittag) - ATX weitet Verluste auf minus 5,55 % aus

Die Wiener Börse ist am Dienstagnachmittag unter dem Eindruck des Krieges in der Ukraine wieder stark unter Abgabedruck geraten. Der ATX weitete seine Abschläge im Verlauf sukzessive aus und wurde um 14.15 Uhr mit 3.200,88 Punkten errechnet, das ist ein Minus von 188,1 Punkten bzw. 5,55 Prozent. Der ATX Prime notierte mit einem Minus von 5,22 Prozent bei 1.620,28 Zählern.

Marktbeobachter verwiesen auf die anhaltend hohe Verunsicherung angesichts des Ukraine-Kriegs und mögliche wirtschaftliche Folgen. Die russische Armee hat die massiven Angriffe gegen die beiden größten ukrainischen Städte Charkiw und Kiew fortgesetzt. Besorgnis gab es auch wegen eines über 60 Kilometer langen russischen Militärkonvois vor Kiew. Russland bestätigte, den Angriff fortzusetzen, "bis die gesetzten Ziele erreicht sind".

Steigende Energiepreise heizen zudem die Inflation-Sorgen an, hieß es weiter. Der bereits hohe Preisauftrieb in Italien hat sich im Februar weiter verstärkt. Und auch die Inflation in Deutschland hat im Februar wieder die Marke von fünf Prozent überschritten.

Zu den größten Verlierern zählten erneut die Bankwerte. So mussten Raiffeisen-Papiere nach dem gestrigen Kursrutsch um 14 Prozent heute Nachmittag weitere elf Prozent abgeben. Die RBI erwägt Insidern zufolge nach dem Einmarsch Russlands in der Ukraine dem russischen Markt den Rücken zu kehren. Das sagten zwei mit der Situation vertraute Personen zur Nachrichtenagentur Reuters. Unmittelbar geplant sei ein solcher Schritt zwar nicht. Es handle sich aber um einen Notfallplan, falls der russischen Tochterbank das Geld ausgehe, da lokale Unternehmen Liquidität oder Kapital einforderten. Die Bank dementiert.

Die RBI wollte den Bericht nicht im Detail kommentieren, hielt jedoch in einem kurzen Statement an die APA fest: "Die Raiffeisen Bank International hat keine Pläne Russland zu verlassen".

Erste Group büßten ebenfalls deutlich um 8,5 Prozent ein. Die Analysten der Deutschen Bank haben ihre Kaufempfehlung "Buy" für die Aktien der Erste Group nach der jüngsten Zahlenvorlage des Instituts bestätigt. Auch das Kursziel in Höhe von 50,00 Euro wurde unverändert beibehalten.

BAWAG verloren nach Ergebnisvorlage vergleichsweise geringe 1,9 Prozent. Die BAWAG hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2021 ihren Gewinn um rund zwei Drittel gesteigert. Netto erwirtschaftete die Bank 480 Mio. Euro, das ist um 68 Prozent mehr als im Jahr davor. Die Investoren dürfen sich in Anbetracht der Ergebnissteigerungen auf höhere Ausschüttungen einstellen. Als Dividende will die Bank nun 3,0 Euro je Anteilsschein bei der Hauptversammlung am 28. März vorschlagen.

Klar im Minus lagen die heimischen Versorger nach den zuletzt deutlichen Kursgewinnen. So rutschten Aktien des Verbund gut zwölf Prozent ab und EVN notierten um rund vier Prozent schwächer.

