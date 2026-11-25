Die Wiener Börse ist am Mittwoch im Verlauf noch tiefer in die Verlustzone abgerutscht. Der ATX verlor am Nachmittag 1,99 Prozent auf 6.098,08 Punkte. Die starken Vortagesabschläge in Höhe von 1,90 Prozent wurden vom heimischen Leitindex damit merklich ausgeweitet.

An den europäischen Leitbörsen gab es zur Wochenmitte ebenfalls eine negative Tendenz zu sehen, die Abschläge fielen aber vergleichsweise moderat aus. Auch an der Wall Street sollte der jüngste Abwärtssog laut vorbörslichen Indikatoren weitergehen.

Die starke Stimmung am europäischen Aktienmarkt, die noch den Wochenauftakt dominiert hatte, ist bereits gestern wieder verflogen, schrieben die Helaba-Analysten. Die Blicke der Akteure richten sich nach Einschätzung der Experten abseits der Volatilitäten im Tech-Sektor heute vor allem auf die Fülle von Datenveröffentlichungen in den USA bevor dort das lange "Shopping" Wochenende (Black Friday) eingeleitet wird.

Weiterhin unter Verkaufsdruck stand europaweit der Technologiesektor. In Wien gab die AT&S-Aktie im Verlauf 0,5 Prozent nach. Am Vortag waren die Titel des Leiterplattenherstellers bereits um mehr als zwölf Prozent abgetaucht.

Auf den ATX lasteten zur Wochenmitte vor allem die Abschläge der schwergewichteten Banken. BAWAG verbilligten sich um 3,1 Prozent und die Aktionäre der Erste Group mussten ein Minus von drei Prozent verbuchen. Raiffeisen Bank International kamen um starke 4,7 Prozent zurück.

Deutlich im Plus notierten hingegen Wienerberger mit plus 3,1 Prozent. Die OMV-Aktie büßte hingegen 2,2 Prozent ein.

UNIQA sanken 1,2 Prozent. Der Versicherungskonzern setzt für künftiges Wachstum verstärkt auf das Rückversicherungsgeschäft und Osteuropa. Die in Zürich ansässige Tochter UNIQA Re solle als drittes Standbein etabliert werden und ihr Prämienvolumen bis 2028 auf rund 900 Mio. Euro fast verdreifachen, teilte das Unternehmen anlässlich seines Kapitalmarkttages mit.

Der heimische Telekom-Marktführer A1 Österreich investiert jährlich bis zu 500 Mio. Euro in Netze und neue Technologien, setzt aber zugleich seinen Sparkurs fort. Bis 2030 will das Unternehmen seine Kosten um 300 Mio. Euro senken, kündigte CEO Jiř� Dvorjančansk� an. Für 2027 plant die operative Österreich-Tochter der börsennotierten Telekom Austria AG einen Nettoabbau von 430 Stellen: 500 Abgängen stehen 70 Neueinstellungen in Zukunftsfeldern gegenüber. Die Telekom-Aktie tendierte mit minus 1,6 Prozent.

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