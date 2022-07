Wiener Börse (Nachmittag) - ATX weitet Verluste aus

Die Wiener Börse hat bis am Donnerstagnachmittag ihre Verluste ausgeweitet. Der ATX verlor um 14.20 Uhr satte 2,46 Prozent auf 2.876,12 Punkte. Für den ATX Prime ging es um 2,36 Prozent auf 1.459,11 Zähler klar hinab. Vorbörsliche Indikationen aus den USA deuten darauf hin, dass der Handelstag in den USA mit klaren Verlusten aufgenommen wird, was auch diesseits des Atlantiks Gegenwind lieferte.

Marktbeobachter, die zuletzt noch bei den steigenden Aktienkursen vor einer Bärenrally gewarnt hatten, behielten somit vorerst Recht. Denn trotz der Zuwächse am Anfang der Woche ging es bereits zur Wochenmitte klar hinab und an diese Verluste dürfte die Wiener Börse am heutigen Handelstag anknüpfen. Hauptgrund für die Abgaben bleiben weiterhin Inflationssorgen und Rezessionsängste.

Vor dem Hintergrund der rasanten Teuerung dürften den PCE-Deflatoren in den USA Aufmerksamkeit zukommen. Laut den Helaba-Experten werden sie auf eine hohe Inflation hinweisen.

Kursverluste wurden im Verlauf weiterhin in allen wichtigen Branchen verbucht. Unter den Öltiteln sackten Schoeller-Bleckmann um satte 5,3 Prozent ab. OMV waren mit minus 1,6 Prozent ebenfalls schwach. Unter anderem dürften die fallenden Ölpreisnotierungen belastet haben. Erste Group verloren unter den schwer gewichteten Banken Titeln 3,4 Prozent und BAWAG 4,6 Prozent.

Die AT&S-Papiere konnten gegen den allgemeinen Negativtrend um etwa 3 Prozent auf 50,5 Euro zulegen. Die Analysten der Erste Group hatten zuvor ihr Kursziel für die Titel des heimischen Leiterplattenherstellers deutlich auf 75,0 Euro angehoben.

Der Baustoffhersteller Wienerberger bleibt indes auf Expansionskurs und verstärkt nun sein Geschäft im Bereich Dachlösungen, war zudem bekannt geworden. Der Konzern kauft die niederbayerische Mayr Dachkeramik GmbH. Zum Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht. Die Papiere des Konzerns gaben zuletzt um 0,7 Prozent nach.

sto/szk

ISIN AT0000999982