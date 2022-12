Wiener Börse (Nachmittag) - ATX zuletzt weiter klar im Plus

Die Wiener Börse hat sich am Freitagnachmittag nach Veröffentlichung wichtiger Konjunkturdaten aus den Vereinigten Staaten weiterhin mit Zuwächsen gezeigt, allerdings einen kleinen Teil ihrer Mittagsgewinne eingegrenzt. Der ATX steigerte sich gegen 14.45 Uhr um 0,62 Prozent auf 3.137,25 Einheiten. Der ATX Prime stieg um 0,58 Prozent auf 1.568,48 Zähler.

So stiegen in den USA die Konsumausgaben im November gegenüber dem Vormonat um 0,1 Prozent - Experten hatte im Vorfeld ein Plus von 0,2 Prozent erwartet. Dagegen fielen die Aufträge langlebiger Güter im November etwas besser aus als prognostiziert.

Überdies wurden auch der wichtige PCE-Deflator und der Kerndeflator für den Monat November veröffentlicht. Hier fiel der Datensatz für ersteren auf Jahresbasis den Erwartungen entsprechend aus, während der Kerndeflator mit 4,7 Prozent etwas höher lag, als erwartet worden war.

Insgesamt setzten die US-Daten wenig Impulse. Die meisten Händler dürften im Vorfeld des Jahreswechsels ihre Handelsbücher bereits geschlossen haben. Nur vereinzelt dürften Investoren noch vermehrt Käufe bzw. Verkäufe tätigen.

Mit Blick auf die ATX-Werte steigerten sich voestalpine zuletzt um zwei Prozent. Dahinter reihten sich Lenzing mit plus 1,8 Prozent. Unter den wichtigen Bankentiteln gewannen überdies Raiffeisen 1,5 Prozent hinzu, während sich BAWAG um 1,6 Prozent steigerten. Uniqa, Wienerberger und Schoeller-Bleckmann legten ebenfalls um jeweils mehr als ein Prozent zu.

Im prime market lagen überdies Palfinger und Marinomed zwar mit geringen Handelsvolumen allerdings dennoch klar im Plus. Sie steigerten sich um 2,3 Prozent bzw. 2,1 Prozent. Schwach im Haupt-Segment der Wiener Börse waren Strabag mit minus 0,9 Prozent. Der Baukonzern wird das norddeutsche Gebäudereinigungsunternehmen Bockholdt übernehmen, wurde zuletzt bekannt.

sto/mik

ISIN AT0000999982