Wiener Börse (Nachmittag) - ATX zuletzt wenig verändert

Die Wiener Börse hat am Mittwoch im Verlauf behauptet tendiert. Der heimische Leitindex ATX notierte gegen 14.15 Uhr um 0,04 Prozent marginal höher bei 2.891,25 Einheiten. Der ATX Prime sank um unwesentliche 0,02 Prozent auf 1.463,90 Zähler. Die beiden Indizes steuern auf eine Monatsperformance von mehr als minus vier Prozent zu.

Vor dem Hintergrund der Geldpolitik der Europäischen Zentralbank richteten Anleger die Blicke zur Wochenmitte auf Verbraucherpreisdaten für die gesamte Eurozone. Die Inflation im Euroraum lag im August bei 9,1 Prozent nach 8,9 Prozent im Vormonat. Seit Einführung des Euro war der Preisauftrieb nie höher als im August.

"Die Inflationsdynamik ist im August größer als erwartet", konstatierte Thomas Gitzel, Volkswirt bei der VP Bank in Liechtenstein. Für die EZB seien dies keine guten Nachrichten, denn "die europäischen Währungshüter haben es versäumt, rechtzeitig den Hebel herumzulegen." Nun hinkten sie der Teuerungsentwicklung hinterher.

In Übersee wird nun im Anschluss an diese Daten der Chicago-PMI veröffentlicht. Dabei handelt es sich um eine letzte Indikation für den ISM-Index des Verarbeitenden Gewerbes der USA. Dieser wird am morgigen Donnerstag publiziert.

Mit Blick auf die schwer gewichteten Titel gaben OMV stark nach. Die Aktien der des Öl- und Gaskonzerns büßten 4,7 Prozent ein. Sie dürften vor allem unter den den fallenden Ölpreisen gelitten haben. Dagegen waren Bankentitel gesucht. So erhöhten sich Erste Group und BAWAG um 0,9 bzw. 1,7 Prozent. Raiffeisen steigerten sich um 2,3 Prozent.

Unternehmensseitig hatte der Baukonzern Strabag seine Bücher in der Früh geöffnet. Er erzielte im ersten Halbjahr 2022 eine höhere Leistung als in der Vorjahresperiode, aber machte deutlich weniger Gewinn. Die Firma erwirtschaftete ein Periodenergebnis von 40,41 Mio. Euro. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres waren es 88,27 Mio. Euro gewesen. Die Titel verloren 0,4 Prozent.

sto/ste

ISIN AT0000999982