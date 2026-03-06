ATX

5 403,65
-33,67
-0,62 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
Realtime Liste
Realtime Chart (Indikation)
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
06.03.2026 14:49:00

Wiener Börse (Nachmittag) - ATX zum Wochenausklang schwächer

Der Wiener Aktienmarkt hat zum Ausklang einer schwachen Woche noch einmal nachgegeben. Weiterhin wirft der Iran-Krieg und der damit einhergehende Ölpreisschub seinen Schatten auf die Weltbörsen. Enttäuschende Daten vom US-Arbeitsmarkt passten in das trübe Bild.

Kurz nach 14.30 Uhr stand der ATX 0,51 Prozent im Minus auf 5.409,58 Punkten. Nach den sehr volatilen Vortagen steuert der heimische Leitindex nun auf einen Wochenverlust von gut fünf Prozent zu. Für den ATX Prime ging es um 0,51 Prozent auf 2.689,37 Zähler hinab.

Die Ölpreise markierten wegen der Furcht vor langfristigen Lieferausfällen neue mehrjährige Höchststände. Dies schürte wiederum die Sorgen vor einem steigenden Inflationsdruck und dadurch erzwungenen geldpolitischen Straffungen.

Inzwischen stieg die Arbeitslosenquote in den USA überraschend auf 4,4 Prozent. Analysten hatten mit einem stabilen Wert von 4,3 Prozent gerechnet. Die Zahl der Stellen außerhalb der Landwirtschaft sank um 92.000, während laut Konsensschätzungen 55.000 neue Stellen erwartet worden waren. Zudem wurde der Beschäftigungsaufbau in den beiden Vormonaten um insgesamt 69.000 Stellen nach unten revidiert.

Im Rennen gehalten wurde der ATX von den Werten aus dem Öl- und dem Versorgungssektor. Die Schwergewichte OMV und Verbund legten um 0,3 respektive 3,5 Prozent zu. Sie sind zudem die einzigen Aktien im ATX, die auf eine positive Wochenbilanz zusteuern. Weiters stiegen SBO um 0,4 Prozent und EVN verfestigten sich um 1,8 Prozent.

Porr-Aktien büßten hingegen 0,9 Prozent auf 38,65 Euro ein. Warburg Research stufte die Titel von "Buy" auf "Hold" ab, hob aber das Kursziel auf 43 Euro an. Auch wenn die Equity Story intakt bleibe, preise das aktuelle Kursniveau fast alles ein, schrieb Analyst Philipp Kaiser.

spa/mik

ISIN AT0000999982

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
JETZT DEVISEN-CFDS MIT BIS ZU HEBEL 30 HANDELN
Handeln Sie Devisen-CFDs mit kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln.
Jetzt informieren bei Plus500
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Indizes in diesem Artikel

ATX 5 403,65 -0,62%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:22 KW 10: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
04:30 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
06.03.26 David Einhorns Portfolio im 4. Quartal 2025
06.03.26 KW 10: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
05.03.26 Stanley Druckenmiller: Depot-Strategie im Schlussquartal 2025

Börse aktuell - Live Ticker

Abwärtsdruck lässt kaum nach: ATX und DAX gehen mit kräftigen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen schließen fester
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt prägten am Freitag starke Abgaben das Bild. An den US-Börsen ging es am Freitag abwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen