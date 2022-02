Wiener Börse (Nachmittag) - Erholung geht weiter, ATX plus 4,3 %

Die Wiener Börse hat sich am Freitagnachmittag weiter von den Kurseinbrüchen vom Vortag erholt. Der ATX notierte gegen 14.45 Uhr mit einem Plus von 4,43 Prozent bei 3.519,01 Punkte. Der breiter gefasste ATX Prime stieg um 4,13 Prozent auf 1.769,57 Punkte.

Der Markt konnte damit einen Teil seiner massiven Vortagesverluste wett machen. Am Donnerstag hatte der ATX am ersten Tag des Ukraine-Kriegs über 7 Prozent verloren. Auch andere Börsen in Europa erholten sich am Freitag. Angetrieben wurde die Erholung von Meldungen über mögliche Friedensverhandlungen.

Nach Angaben des Kremls ist Russland offenbar bereit zu Verhandlungen mit der Ukraine. Moskau sei bereit, eine russische Delegation zu den Gesprächen in die belarussische Hauptstadt Minsk zu schicken, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte das Angebot für ein Treffen dem russischen Staatschef Wladimir Putin zweimal unterbreitet.

Besonders deutlich erholen konnten sich die Bankwerte, die am Vortag auch stark unter die Räder gekommen waren. So legten Erste Group am Nachmittag 9,32 Prozent zu und waren damit die größten Gewinner im prime market. Aktien der Raiffeisen Bank International (RBI) gewannen 7,97 Prozent, konnten sich damit aber nur teilweise von den Vortagesverlusten erholen. Am Donnerstag hatten die Titel der stark in Russland engagierten Bank gut 23 Prozent verloren.

Unter den weiteren Tagesgewinnern fanden sich Do&Co (plus 8,11 Prozent) und Lenzing (plus 6,52 Prozent). Wienerberger legten bei hohem Volumen 6,51 Prozent zu.

EVN stiegen nach Vorlage von Zahlen um 2,28 Prozent. Die Verwerfungen auf den Energiemärkten - mit historisch hohen Marktpreisen für Erdgas, CO2-Zertifikate sowie Grund- und Spitzenlaststrom - haben beim niederösterreichischen Energieversorger im ersten Geschäftsquartal 2021/22 die operativen Ergebnisse und den Nettogewinn gedrückt. Dennoch ist man für das Gesamtjahr zuversichtlich und hat am Freitag die Jahresprognose von 200 bis 240 Mio. Euro bestätigt.

Die größten Verlierer im prime market waren Adidko Bank mit einem Minus von 1,67 Prozent. Abgaben gab es auch in Frequentis (minus 1,12 Prozent) und Marinomed (minus 0,47 Prozent).

ISIN AT0000999982