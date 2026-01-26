ATX

5 547,79
28,62
0,52 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
Realtime Liste
Realtime Chart (Indikation)
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
26.01.2026 14:43:00

Wiener Börse (Nachmittag) - Leitindex ATX dreht ins Plus

Die Wiener Börse hat am Montag im Verlauf wieder Boden gut gemacht. Der heimische Leitindex ATX baute 0,5 Prozent auf 5.547 Punkte auf. Der ATX Prime gewann ebenso 0,5 Prozent auf 2.752 Einheiten. Das europäische Umfeld zeigte sich am Nachmittag uneinheitlich.

An den internationalen Märkten hat der deutsche Ifo-Geschäftsklimaindex für Jänner die Laune getrübt. Der Index lag bei 87,6 Punkten, von Reuters befragte Ökonomen hatten nach zwei Rückgängen in Folge mit einem Anstieg auf 88,2 Zähler gerechnet. "Allerdings sehen die Details besser aus, als es der reine Index suggeriert", sagte Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank. So schätzten die Unternehmen im verarbeitenden Gewerbe ihre Situation besser ein als im Vormonat. Seitens der EZB sieht laut den Experten der Helaba OeNB-Generalgouverneur Martin Kocher, der am Nachmittag eine Rede in Frankfurt halten wird, weiter wirtschaftliche Risiken durch einen möglichen Zollkrieg mit den USA steigen.

Unternehmensseitig sind der heimische Ziegelkonzern Wienerberger und die Raiffeisen Bank International (RBI) in den Fokus gerückt. Analysten der UBS haben ihr Kaufvotum "Sell" und das Kursziel von 25,00 Euro bestätigt. Nach Einschätzung der Analysten bleibt die kurzfristige Entwicklung insbesondere in Nordamerika herausfordernd, belastet durch den Rückgang im Wohnneubau und möglicherweise durch den Regierungsstillstand. Wienerberger legten im Tagesverlauf trotzdem 0,8 Prozent auf 28,32 Euro zu.

Die weiteren Bauwerte sackten etwas ab. Strabag verloren 1,5 Prozent. Porr verbuchten Abgänge von satten 5,1 Prozent und waren damit weiter Schlusslicht im ATX Prime-Segment. Dahinter lagen Palfinger mit minus 3,7 Prozent Bajay Mobility (vormals Pierer Mobility) mit Minus 3,0 Prozent.

Die Deutsche Bank Research (DB) ließ in einer Analyse von Raiffeisen Bank International (RBI) ihre Kaufempfehlung "Hold" aufrecht. Höhere Risikokosten könnten zu einem Rückgang des Gewinns um 40 Prozent im 4. Quartal 2025 im Vergleich mit dem Vorquartal führen, heißt es in einer Erklärung. "Mit Blick auf die Zukunft bleiben wir weiterhin zurückhaltend und bekräftigen unsere Hold-Empfehlung für RBI, da unserer Ansicht nach vorerst weiterhin erhöhte Unsicherheiten für die Aktie bestehen", erläutert DB-Analystin Marlene Eibensteiner in der Analyse. Trotzdem wurde das Kursziel von 27 auf 32 Euro pro Aktie erhöht. RBI notierten zuletzt mit plus 0,87 Prozent bei 39,26 Punkten.

Topperformer war die Austria Card Holding mit plus 3,6 Prozent vor der EVN mit 2,5 Prozent. Dahinter folgte Lenzing (+ 2,3 Prozent). Die Versicherer von der UNIQA fanden sich dagegen mit 0,1 Prozent im Minus. Im Plus notierten auch die weiteren schwer gewichteten Geldhäuser: Erste Group lagen bei plus 1,4 Prozent, BAWAG bei plus 1,3 Prozent und trugen damit zur Stabilisierung des ATX bei, obwohl die OMV - ein weiteres Schwergewicht - Abschläge von 0,8 Prozent verbuchte.

moe/spa

ISIN AT0000999982

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
JETZT DEVISEN-CFDS MIT BIS ZU HEBEL 30 HANDELN
Handeln Sie Devisen-CFDs mit kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln.
Jetzt informieren bei Plus500
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Indizes in diesem Artikel

ATX 5 547,79 0,52%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 4
25.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 4: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
24.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.01.26 KW 4: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.01.26 KW 4: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX freundlich -- DAX leicht im Plus -- Wall Street stabil erwartet -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt macht Gewinne. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich etwas höher. An der Wall Street dürfte es seitwärts gehen. An den Börsen in Fernost ging es am Montag mehrheitlich nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen