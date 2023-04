Wiener Börse (Nachmittag) - Leitindex weiterhin mit Kursgewinnen

Die Wiener Börse hat sich am Montagnachmittag weiterhin mit klaren Kursgewinnen gezeigt. Der heimische Leitindex ATX kletterte bis 14.30 Uhr um 0,53 Prozent auf 3.226,60 Einheiten, der breiter gefasste ATX Prime stieg um 0,44 Prozent auf 1.627,96 Zähler. Vor allem kräftige Aufschläge bei den Ölwerten zogen den ATX nach oben.

Die Nachrichtenlage zu Einzelwerten war bisher mager, auch von Analystenseite blieb es weiter still, dafür dominierte eine Fülle an Konjunkturdaten das bisherige Meldungsgeschehen - wesentliche Handelsimpulse konnten aber auch diese nicht liefern. Insgesamt erwarten Marktteilnehmer eine ruhige Handelswoche vor den Osterfeiertagen.

Im Fokus standen am Montag die steigenden Ölpreise. Diese hatten nach der überraschenden Ankündigung einer OPEC-Förderkürzung am Vortag stark zugelegt. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Nachmittag 84,73 Dollar und damit über 6 Prozent mehr als am Vortag. An den Finanzmärkten verstärkten sich angesichts der steigenden Ölpreise wieder die Inflationssorgen und daraus resultierende Zinsängste.

In Wien wirkten sich die steigenden Ölpreise zum Vorteil des ATX aus, denn die im Index stark gewichteten Ölwerte profitierten davon. OMV lagen mit einem Aufschlag von 3,6 Prozent an der Spitze der Kursgewinner im prime market, knapp gefolgt von Branchenkollege Schoeller-Bleckmann - die Papiere des Ölfeldausrüsters zogen um 3,5 Prozent an. Ölwerte waren europaweit stark gesucht.

Sehr fest zeigten sich auch Bankaktien. BAWAG gewannen bisher 2,9 Prozent, Raiffeisen Bank International befestigten sich um 1,8 Prozent und Erste Group legten um moderatere 0,2 Prozent zu.

Abwärts ging es zum Wochenauftakt für Palfinger, die Titel des Hebevorrichtungsherstellers gaben 2,1 Prozent nach. Die Titel werden am Montag ex Dividende gehandelt. Auch Lenzing (minus 2,9 Prozent) und Wienerberger (minus 0,8 Prozent) verbuchten Kursverluste. Versorger gaben ebenfalls nach, Verbund büßten 1,2 Prozent ein und EVN verloren 0,5 Prozent.

Datenseitig standen zum Wochenauftakt die Einkaufsmanagerindizes einiger europäischer Länder sowie der Eurozone im Fokus. Die Stimmung in den Industrieunternehmen der Eurozone hat sich im März weiter eingetrübt. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global sank gegenüber dem Vormonat um 1,2 Punkte auf 47,3 Zähler, erwartet worden war allerdings ein noch stärkerer Rückgang auf 47,1 Punkte. In den USA wird am Nachmittag der ISM-Index des Verarbeitenden Gewerbes vorgelegt. Laut den Experten der Helaba ist ein Stimmungsrückgang wahrscheinlich.

ISIN AT0000999982