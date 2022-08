Wiener Börse (Nachmittag) - Österreichs Leitindex weiter im Minus

Die Wiener Börse hat am Freitagnachmittag nach US-Arbeitsmarktdaten weiter schwach tendiert. Gegen 14.45 Uhr stand der heimische Leitindex ATX mit minus 0,29 Prozent bei 3.025,09 Zählern. Der ATX Prime ermäßigte sich um 0,26 Prozent auf 1.529,33 Punkte.

Nach einen zunächst ruhigen Handel sind die Aktienmärkte nach 14.30 Uhr stark gefallen. US-Arbeitsmarktdaten waren zwar sehr positiv ausgefallen, was aber für ein beherzteres Eingreifen durch die US-Notenbank spricht - diese könnte die Leitzinsen also womöglich stärker anheben. Die US-Arbeitslosenrate ist im Juli auf 3,5 Prozent gefallen. Zudem sind die Stundenlöhne gegenüber dem Vormonat um 0,5 Prozent gestiegen. Der Euro fiel nach den Daten deutlich unter die 1,02 Dollar. Die Wiener Indizes erholten sich im Gegensatz zu den meisten europäischen Indizes aber relativ schnell wieder.

Die schwergewichteten Bankwerte könnten von den höheren Zinserwartungen profitiert haben. Die Aktien der Bawag verteuerten sich um 1,4 Prozent. Für die Papiere von Raiffeisen Bank International (RBI) und Erste Group ging es jeweils um 1,0 und 0,2 Prozent nach oben.

Nachdem die Deutsche Post im zweiten Quartal bei Umsatz und operativen Gewinn deutlich zugelegt hat, legten auch die Anteilsscheine der österreichischen Post um 1,2 Prozent zu.

Deutliche Abgaben gab es in der Früh für Ölwerte - OMV-Titel büßten 2,6 Prozent an Wert ein. Schoeller-Bleckmann gaben um satte 4,5 Prozent nach. Am Vortag hatten die Rohölpreise nach anhaltenden Konjunktursorgen deutlich nachgegeben.

spo/spa

ISIN AT0000999982