Wiener Börse (Nachmittag) - Putin-Aussagen lassen Kurse steigen

Aussagen des russischen Präsidenten Vladimir Putin haben am Freitagnachmittag für kräftig steigende Kurse am Wiener Aktienmarkt und auch an den anderen europäischen Handelsplätzen gesorgt. Bei den Gesprächen mit der Ukraine gibt es demnach laut dem russischen Präsidenten Wladimir Putin bestimmte positive Veränderungen.

Diese Worte führen an den Märkten zu deutlichen Kurssprünge. Der heimische Leitindex ATX baute in Reaktion die Verlaufsgewinne aus und legte bis 14.00 Uhr 2,70 Prozent auf 3.207,31 Einheiten zu, zwischenzeitlich hatte das Plus bei fast vier Prozent gelegen. Auch der breiter gefasste ATX Prime stieg um 2,58 Prozent auf 1.618,28 Zähler.

Die im ATX stark gewichteten Bankaktien konnten ihre Aufschläge besonders deutlich erweitern. Erste Group kletterten um 4,63 Prozent nach oben. BAWAG, die am Vormittag ins Minus gedreht hatten, vollzogen eine erneute Wende und zogen um 2,28 Prozent an und auch Raiffeisen Bank International, die schon über zwei Prozent im Minus gelegen hatten, wechselten ebenfalls die Vorzeichen und stiegen um 1,22 Prozent. Kräftige Kursgewinne sahen auch Energiewerte. Schoeller-Bleckmann verteuerten sich um 7,87 Prozent, bei OMV lag das Plus bei 2,83 Prozent.

Bereits zur Wochenmitte hatten Hoffnungen auf eine Annäherung zwischen Russland und Ukraine die Märkte nach oben katapultiert. "Dieses kurze Umschalten mag einen Vorgeschmack auf das geben, was bei ernsthaften Friedensgesprächen am Aktienmarkt möglich wäre. Erst einmal bleiben jedoch die Unsicherheit und die Risiken sehr hoch", hieß es von der Helaba.

Von Konjunkturdatenseite steht heute Nachmittag noch das Michigan Sentiment, der von der Universität Michigan erhobene Index des US-Verbrauchervertrauens, im Fokus. Die Konsumfreude dürfte angesichts der hohen Inflation leiden - die Erwartungen sollten nicht zu hoch gesteckt werden, meinen die Experten der Helaba im Vorfeld der Veröffentlichung. Auch in Deutschland und Spanien bestätigten heute Vormittag veröffentlichte Zahlen eine weitere Beschleunigung der Inflation.

In Wien standen nach Zahlen die Aktien der Post im Fokus. Die Titel rutschten nach der Ergebnisveröffentlichung um 3,55 Prozent nach unten. Die Ergebnisse lagen laut den Analysten der Erste Group im Rahmen der Erwartungen, allerdings werde der Ausblick immer vorsichtiger. Die Guidance der Post stimme etwas pessimistisch für das Geschäftsjahr 2022, hieß es in einer ersten Reaktion weiter.

Lenzing-Titel kletterten bisher 2,01 Prozent auf 91,30 Euro. Die Berenberg Bank hat das Kursziel für die Aktie in Reaktion auf die gestrige Ergebnisvorlage von 120 auf 100 Euro gesenkt und gleichzeitig die Empfehlung "Hold" bestätigt. Die Baader Bank beließ ihre Einschätzung "Buy" unverändert, ebenso das Kursziel von 149 Euro - sie erwartet in den nächsten beiden Jahren eine Verdoppelung des Aktienkurses.

Papiere von Pierer Mobility stiegen um 0,50 Prozent. Der Motorradhersteller will seine Ausschüttung verdoppeln. Konkret soll für das abgelaufene Geschäftsjahr 1 Euro je dividendenberechtigter Aktie ausgezahlt werden, nach 50 Cent je Anteilsschein im ersten Coronajahr 2020.

