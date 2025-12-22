Wiener Börse notiert im Verlauf nahezu unverändert

Die Wiener Börse ist am Montag auch im Verlauf nicht vom Fleck gekommen. Im Frühhandel kam der heimische Leitindex ATX auf 5.252,4 Punkte und übertraf damit das Rekordhoch vom Freitag um wenige Zähler. Zuletzt stand der ATX jedoch mit einem knappen Minus von 0,03 Prozent nahezu unbewegt bei 5.232,8 Einheiten. Die aktuelle Handelswoche ist verkürzt, die Wiener Börse hat lediglich am Montag und am Dienstag offen.

Der mehr Aktien umfassende ATX Prime notierte prozentuell unverändert bei 2.596,7 Punkten.

Vorweihnachtlich dünn war die Meldungslage. Da große Investoren ihre Bücher für 2025 bereits weitgehend geschlossen haben, dürfte es in Summe wenig Bewegung geben. Bei einigen Einzelwerten könnte das aber anders aussehen, da gerade bei geringen Handelsvolumina insbesondere bei Aktien aus der zweiten und dritten Reihe auch mal größere Ausschläge möglich sind.

Tatsächlich gab es am Nachmittag im ATX ein paar größere Kursausschläge. EVN sackten um 3,5 Prozent ab. Wienerberger, voestalpine sowie Lenzing verloren allesamt jeweils 1,6 Prozent.

Doch auch Gewinne wurden zu Beginn der Weihnachtswoche verzeichnet, AT&S waren um 2,6 Prozent höher und damit Spitzenreiter im ATX. Der Leiterplattenhersteller bekommt mit Gerrit Steen mit Wirkung zum 1. Februar 2026 einen neuen Finanzchef. Vienna Insurance Goup gewannen 2,3 Prozent. Für Strabag-Titel ging es um 1,4 Prozent aufwärts.

lof/ste

ISIN AT0000999982