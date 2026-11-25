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Die Wiener Börse hat sich am Mittwoch im Frühhandel mit einer leichteren Tendenz präsentiert. Der ATX verlor gegen neun Uhr 0,17 Prozent auf 6.211 Punkte. Die starken Vortagesabschläge in Höhe von 1,9 Prozent wurden vom heimischen Leitindex damit ausgeweitet. An den europäischen Leitbörsen gab es hingegen am Vormittag eine leicht positive Tendenz zu sehen.

Die starke Stimmung am europäischen Aktienmarkt, die noch den Wochenauftakt dominiert hatte, ist gestern aber wieder verflogen, schrieben die Helaba-Analysten. Die Blicke der Akteure richten sich nach Einschätzung der Experten abseits der Volatilitäten im Tech-Sektor heute vor allem auf die Fülle von Datenveröffentlichungen in den USA bevor dort das lange "Shopping" Wochenende (Black Friday) eingeleitet wird.

Weiterhin unter Verkaufsdruck steht europaweit der Technologiesektor. In Wien konnte sich die AT&S-Aktie gegen den Trend stemmen und erholte sich leicht um zwei Prozent. Am Vortag waren die Titel des Leiterplattenherstellers noch um mehr als zwölf Prozent abgetaucht.

Auf den ATX lasteten zur Wochenmitte vor allem die Abschläge der schwergewichteten Banken. BAWAG verbilligten sich um 1,2 Prozent und die Aktionäre der Erste Group mussten ein Minus von 0,7 Prozent verbuchen. Raiffeisen Bank International kamen um 1,1 Prozent zurück.

Deutlich im Plus standen hingegen Wienerberger und voestalpine mit Zuwächsen von 3,8 bzw. 2,1 Prozent.

UNIQA sanken 0,8 Prozent. Der Versicherungskonzern setzt für künftiges Wachstum verstärkt auf das Rückversicherungsgeschäft und Osteuropa. Die in Zürich ansässige Tochter UNIQA Re solle als drittes Standbein etabliert werden und ihr Prämienvolumen bis 2028 auf rund 900 Mio. Euro fast verdreifachen, teilte das Unternehmen anlässlich seines Kapitalmarkttages mit.

Der heimische Telekom-Marktführer A1 Österreich investiert jährlich bis zu 500 Mio. Euro in Netze und neue Technologien, setzt aber zugleich seinen Sparkurs fort. Bis 2030 will das Unternehmen seine Kosten um 300 Mio. Euro senken, kündigte CEO Jiř� Dvorjančansk� am Dienstag an. Für 2027 plant die operative Österreich-Tochter der börsennotierten Telekom Austria AG einen Nettoabbau von 430 Stellen: 500 Abgängen stehen 70 Neueinstellungen in Zukunftsfeldern gegenüber. Die Telekom-Aktie tendierte mit minus ein Prozent.

ste/moe

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