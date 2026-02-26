ATX

26.02.2026 09:51:00

Wiener Börse notiert schwächer - ATX verliert 0,60 Prozent

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Weitere Kursveränderungen von Einzelwerten ---------------------------------------------------------------------

Die Wiener Börse hat sich am Donnerstag im Frühhandel mit schwächerer Tendenz präsentiert. Gegen 9.45 Uhr notierte der ATX mit minus 0,60 Prozent bei 5.731,59 Punkten. An den europäischen Leitbörsen gab es noch keinen klaren Richtungstrend zu sehen.

International stehen die Zahlen und Aussagen des US-Technologieschwergewichtes Nvidia im Fokus. Der KI-Boom lässt das Geschäft des Chipkonzerns allen Zweiflern zum Trotz sehr stark wachsen. Aussagen über einen langfristig möglicherweise stärker werdenden Druck chinesischer Konkurrenten wurden jedoch negativ aufgenommen.

Am heimischen Aktienmarkt rückte auf Unternehmensebene das Schwergewicht Erste Group mit einer Zahlenvorlage ins Blickfeld der Akteure. Der Nettogewinn der Bank stieg im 4. Quartal zum Vorjahreszeitraum um 55 Prozent auf 944 Mio. Euro und lag damit etwa 15 Prozent über den Marktprognosen. Wegen des Kaufs der Santander Bank Polska wird die Dividende aber geringer ausfallen. Die Erste-Aktie reagierte mit minus 1,5 Prozent.

Bei den Branchenkollegen BAWAG und Raiffeisen Bank International gab es jeweils Kursrückgänge in Höhe von 0,5 Prozent zu sehen. Bei den Versicherern UNIQA und Vienna Insurance Group ging es jeweils um etwa ein Prozent abwärts.

FACC-Papiere gewannen weitere 4,4 Prozent, nachdem die Titel des Luftfahrtzulieferers bereits am Vortag in Reaktion auf eine Zahlenvorlage satte 7,5 Prozent an Höhe gewonnen hatten.

ste/ger

ISIN AT0000999982

