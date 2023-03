Wiener Börse rutscht ab - ATX verliert 2,5 Prozent

Die Wiener Börse hat den Handel am Freitag mit kräftigen Kursverlusten aufgenommen. Der heimische Leitindex ATX rutschte um 2,53 Prozent auf 3.416,35 Einheiten ab, auch der marktbreitere ATX Prime fiel um 2,36 Prozent auf 1.722,03 Punkte.

Sehr schwache Vorgaben aus Asien und den Asien zogen auch in Europa die Anlegerstimmung in die Tiefe. Dabei lasten einmalmehr massive Zinssorgen auf den Märkten - für weitere Impulse könnte am Nachmittag der mit Spannung erwartete US-Arbeitsmarktbericht sorgen.

In den USA hatten am Vortag vor allem Bankaktien massive Abschläge verbucht. Einerseits wurde bekannt, dass die Kryptobank Silvergate wegen drohender Zahlungsunfähigkeit nach hohen Verlusten ihre freiwillige Abwicklung plant. Zudem muss SVB Financial, ein auf kleine und mittlere Tech- und Biotech-Unternehmen spezialisierter Finanzierer, das Kapital aufstocken und hat für das erste Quartal einen Milliardenverlust angekündigt. Marktbeobachter sahen in Silvergate Capital und SVB Financial erste Opfer der restriktiven US-Geldpolitik.

Der Verkaufstrend bei Finanzwerten belastete im frühen Handel auch den bankenlastigen ATX. Stärkste Kursverlierer waren bisher die Papiere der BAWAG (minus 4,8 Prozent), gefolgt von jenen der Erste Group (minus 4,1 Prozent). Auch Raiffeisen Bank International büßten kräftige 2,8 Prozent ein.

