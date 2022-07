Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX 0,5% im Minus, EZB und Draghi im Fokus

Die Wiener Börse hat am Mittwoch mit moderaten Verlusten geschlossen. Der heimische Leitindex ATX fiel um 0,46 Prozent auf 2.936,13 Punkte. Der breiter gefasste ATX Prime ermäßigte sich um 0,41 Prozent auf 1.483,96 Zähler. Auch an anderen Börsen ging es nach einem freundlichen Start leicht nach unten. Viele Anleger dürften die weiteren Entwicklungen in der italienischen Regierungskrise und den EZB-Zinsentscheid am Donnerstag abwarten.

Der italienische Ministerpräsident Mario Draghi ist nach seinem gescheitertem Rücktritt nun doch bereit im Amt zu bleiben. In einer Rede im Senat forderte der parteilose Ökonom die zuletzt zerstrittenen Regierungsparteien aber auf, sich geschlossen hinter ihn und die Regierung zu stellen. Am Mittwoch stellt sich Draghi nun einem Vertrauensvotum im Senat. Am Donnerstag folgt die Vertrauensabstimmung in der Abgeordnetenkammer.

Mit Spannung erwartet wird nun auch die am Donnerstag anstehende Zinsentscheidung der EZB. Ein Zinsschritt im Ausmaß von 25 Basispunkten und damit die erste Zinserhöhung seit elf Jahren war bereits signalisiert worden und gilt als praktisch fix. Zuletzt hatten aber Medienberichte auf einen noch stärkeren Zinsschritt von möglicherweise 50 Basispunkten hingedeutet.

Aufmerksam verfolgt werden auch die Entwicklungen rund um die russische Gaspipeline Nord Stream 1. Einen Tag vor dem planmäßigen Ende der Wartung hat Russlands Präsident Wladimir Putin zwar die Wiederaufnahme der Gaslieferungen bestätigt, gleichzeitig aber Zweifel am Umfang künftiger Gaslieferungen geschürt.

mik/sto

ISIN AT0000999982