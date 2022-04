Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX 0,7 Prozent höher bei 3.229,56 Punkten

Die Wiener Börse hat am Mittwoch fester geschlossen. Der ATX stieg gegenüber dem Dienstag-Schluss um 0,70 Prozent auf 3.229,56 Zähler. Der breiter gefasste ATX Prime schloss mit einem Plus von 0,71 Prozent bei 1.626,96 Einheiten. Andere Börsen in Europa zeigten sich nur wenig bewegt, viele Marktteilnehmer dürften derzeit die EZB-Sitzung am Donnerstag abwarten, hieß es.

Angetrieben wurde der ATX vor allem von den starken Gewinnen der OMV. Die Aktie des Ölkonzerns konnte vor dem Hintergrund weiterer Ölpreisanstiege um 3,05 Prozent zulegen und war damit der Tagesgewinner im prime market. Größere Abgaben gab es in Wienerberger, die Aktien des Baustoffkonzerns verloren 1,46 Prozent.

mik/sto

ISIN AT0000999982