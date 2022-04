Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX behauptet bei 3.259,46 Punkten

Die Wiener Börse hat am heutigen Dienstag mit nahezu unveränderter Tendenz geschlossen. Der heimische Leitindex ATX fiel gegenüber dem Donnerstag-Schluss (3.259,75) marginal um 0,29 Punkte oder 0,01 Prozent auf 3.259,46 Zähler. Der ATX Prime schloss hingegen mit einem Mini-Plus von 0,06 Prozent oder 1,04 Punkten bei 1.642,56 Einheiten.

Nach über weite Strecken schwächerem Verlauf sorgte eine freundliche Wall Street am Nachmittag für etwas Aufwind. Unterstützung kam von guten Daten zum US-Häusermarkt.

Marktbeobachter verwiesen jedoch auch auf zahlreiche Belastungsfaktoren. Neben dem Krieg in der Ukraine wurden Inflationssorgen angesichts stark gestiegener Rohstoffpreise, Störungen in der Lieferkette sowie Lockdown-Maßnahmen in China genannt.

Auch die aktuelle Diskussion um die Straffung der Geldpolitik beschäftigt die Märkte. Verwiesen wurde hier unter anderem auf Aussagen des Präsidenten der US-Notenbank von St. Louis, James Bullard, der eine mögliche Anhebung des US-Leitzinses um gleich 0,75 Prozentpunkte ins Spiel brachte.

Die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen blieb nach den Osterfeiertagen noch sehr dünn. Datenseitig rückte die Nachricht, dass der IWF wegen des Kriegs in der Ukraine seine globale Wachstumsprognose senkt, in den Fokus.

ISIN AT0000999982