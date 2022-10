Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX büßt 1,1 Prozent ein

Die Wiener Börse hat den Handel am Freitag mit Kursverlusten beendet. Der heimische Leitindex ATX war freundlich in die Sitzung gestartet, wechselte dann einige Male die Vorzeichen bevor er nach der Vorlage des US-Arbeitsmarktberichts alle Verlaufsgewinne wieder abgeben musste.

Der ATX schloss mit einem deutlichen Minus von 1,09 Prozent auf 2.755,78 Punkten, der breiter gefasste ATX Prime gab um 1,02 Prozent auf 1.390,74 Zähler nach. Die US-Arbeitsmarktdaten fielen solide aus und lassen damit Spielraum für weitere kräftige Zinserhöhungen durch die US-Notenbank Fed. Dies trübte die Stimmung an den Aktienmärkten deutlich ein, die US-Börsen reagierten mit kräftigen Kurseinbußen.

In Wien blieben Nachrichten vor dem Wochenende Mangelware. Mit Blick auf die Branchentafel gab es bei den Industriewerten größere Kursverluste zu sehen. Lenzing rutschten um mehr als sechs Prozent ab, Semperit büßten 3,2 Prozent ein und Wienerberger verloren 2,8 Prozent. Auch Banken gaben großteils nach. BAWAG fielen um gut ein Prozent, Raiffeisen Bank International verbilligten sich um 1,5 Prozent. Index-Schwergewicht Erste Group konnten sich hingegen mit 1,1 Prozent im Plus halten und dämpften so etwas die Abwärtsbewegung des ATX.

