Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX büßt 1,40 Prozent ein

Die Wiener Börse hat am Donnerstag in einem erneut schwachen internationalen Börsenumfeld mit deutlichen Verlusten geschlossen. Der heimische Leitindex ATX verbuchte ein Minus von 1,40 Prozent auf 2.813,55 Punkte.

Überraschend schwach ausgefallenen Quartalsberichte der US-Finanzhäuser Morgan Stanley und JPMorgan verstärkten im Verlauf die negative Tendenz an den Finanzmärkten. Zudem stiegen die veröffentlichten US-Erzeugerpreise für Juni deutlicher an als Volkswirte im Vorfeld erwartet hatten und verschärften damit den rasanten Preisdruck in den Vereinigten Staaten. Am Markt wird nun eine sehr starke US-Leitzinserhöhung im Juli erwartet um die Inflationsentwicklung einzubremsen, dieser und weitere mögliche Schritt könnten aber die Wirtschaft belasten, befürchten die Investoren.

Es gibt viele Unsicherheiten und daher bleibt die Tendenz an den Finanzmärkten fragil und die Volatilität erhöht, schrieben die Helaba-Analysten. Die Stimmung unter den Marktteilnehmern schwankt nach Einschätzung der Experten zwischen Inflations- und Zinsangst sowie den Sorgen vor einer Rezession.

ste/sto

ISIN AT0000999982