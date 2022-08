Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX büßt Verlaufsgewinne komplett ein

Die Wiener Börse hat den Handel am Dienstag mit Kursverlusten beendet. Der heimische Leitindex ATX hatte über weite Strecken der Sitzung klare Kursgewinne eingefahren, doch eine steigende deutsche Inflation und damit einhergehende Zinssorgen läuteten am Nachmittag die Abwärtsbewegung ein. Der ATX schloss um 0,88 Prozent tiefer auf 2.890,16 Einheiten. Auch der breiter gefasste ATX Prime gab 0,76 Prozent auf 1.464,12 Zähler ab.

Vor allem kräftige Abschläge bei den Index-Schwergewichten OMV (minus 4,5 Prozent) und Verbund (minus 2,6 Prozent) lasteten auf dem ATX. Dagegen hielten die Bankaktien. Erste Group kletterten um 2,2 Prozent, Raiffeisen Bank International legten um 0,6 Prozent zu und BAWAG stiegen um 0,5 Prozent.

Nach der Vorlage von Halbjahresergebnissen zogen die Papiere von Pierer Mobility (plus 5,7 Prozent) und Warimpex (plus 3,1 Prozent) kräftig an, Porr verloren hingegen nach Vorlage von Sechsmonatszahlen 3,3 Prozent.

kat/mik

ISIN AT0000999982