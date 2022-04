Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX dreht im Späthandel ins Minus

Die Wiener Börse hat am Dienstag im Späthandel ins Minus gedreht und mit Verlusten geschlossen. Der ATX beendete den Tag mit einem Abschlag von 1,02 Prozent bei 3.194,05 Punkten. Der breiter gefasste ATX Prime verlor 1,02 Prozent auf 1.610,36 Punkte. Auch an anderen Börsen ging es nach einer anfänglichen Erholung letztendlich nach unten. Belastet wurden die Börsen von der schwachen Stimmung an der Wall Street.

In New York drückte die Sorge vor einer nachlassenden weltweiten Wachstumsdynamik auf die Stimmung. Daran konnten auch aktuelle, eher gut ausgefallene heimische Konjunkturdaten nichts ändern. Auch angesichts der anstehenden Quartalsberichte großer Tech-Konzerne überwog bei den Anlegern die Vorsicht.

mik/spo

ISIN AT0000999982